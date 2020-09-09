أحدث ظهور للفنان حسين فهمي برفقة ابنته منة في الساحل الشمالي

علاقات و مجتمع

شاركت منة حسين فهمي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور برفقة أصدقائها ووالدها الفنان وزوجته في أحدث ظهور له، في الساحل الشمالي، أثناء الاستمتاع بالإجازة الصيفية.

وظهرت منة خلال الصورة وهي ترتدي فستانًا باللون اللبني، فيما نسق والدها الفنان حسين فهمي معها قميصا باللون اللبني.

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وأرفقت منة تعليقًا على الصورة التي شاركتها برفقة والدها، قالت خلالها، "شكرًا لـ نيفو على حفل الإفطار الرائع للغاية".

وكانت احتفلت منة حسين فهمي بعيد ميلادها، مع والدها ووالدتها الفنانة ميرفت أمين، وعدد من أصدقائهم من بينهما الفنانة رجاء الجداوي، في نوفمبر الماضي.

وتداول مقطع فيديو من عيد الميلاد، أظهر "منة" وهي تغني لوالدها أغنية "يا واد يا تقيل"، التي غنتها له الفنانة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".

وتواجدت أيضًا في الحفل الزوجة السابعة للفنان حسين فهمي، والتي ظهرت معه أيضًا للمرة الأولى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.