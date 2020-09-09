"مش نقل ثقيل بس".. الطفلة لين تقود موتوسيكل ولودر ووالدها يوجهها (فيديو)

علاقات و مجتمع

"طفلة تقود سيارة نقل" العنوان المرفق على فيديو متداول لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل، على أحد الطرق السريعة، بينما يجلس بجوارها شخصان لتوجيهها في الطريق والتنبيه بمرور السيارات.

الفيديو الكارثي كشف عن تعريض حياة الطفلة للخطر، ورغم أن الأمر صادم لكن بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين وجود قناة عبر موقع "يوتيوب" تحمل اسم "لين.. ديمة"، كشفت عن المزيد من الفيديوهات للطفلة التي تقود المركبات الخطرة على حياتها، بمعاونة والدها المؤسس للقناة على اليوتيوب.

لين تقود نقل ثقيل من القاهرة إلى الأقصر

قبل 5 أشهر، كانت أولى الفيديوهات على قناة "اليوتيوب"، بعنوان "لين تقود نقل ثقيل من القاهرة إلى الأقصر"، الفيديو أظهر قيادة الفتاة التي تدعى "لين" لسيارة نقل ثقيل، بجوارها شخصان، أحدهما يحمل صغيرة أخرى، تدعى "ديما"، وهي شقيقتها، والآخر الذي وثق بالفيديو.

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5 دقائق هي مدة الفيديو الذي وثق كارثة قيادة طفلة للنقل الثقيل، ورغم تعبير الصغيرة عن خوفها بسبب وجود حادثة على الطريق، لكن الشخصين أرسلا الطمأنينة لها: "خوفتني والله لما شفت الحادثة"، ليرد عليها الشخصان: "امشي امشي متخافيش الحادثة على شمالك.. وأنتي كدا ماشية حلو يا لين.. متجيش على الخط دا".

لين تقود لودر لرفع المخلفات من شوارع القاهرة

وفي مقطع فيديو آخر على القناة ذاتها، جاء بعنوان "لين تقود لودر لرفع المخلفات من شوارع القاهرة، ليوثق كارثة أخرى، على مدار 1 و23 ثانية، مدة الفيديو الذي حصد أكثر من 1000 مشاهدة.

وأوضح الفيديو توجيهات والد "لين" لها أثناء قيادة "اللودر": "شاطرة يا لين.. عاوزة تدوسي بنزين"، وكان الفيديو لرفع المخلفات والقمامة من أحد شوارع القاهرة.

لين تقود موتوسيكل من عين شمس إلى المعادى

مقطع فيديو آخر، نشره والد الطفلة عبر حسابه على "فيس بوك"، يوثق قيادة "لين"، لموتوسيكل من منطقة عين شمس إلى المعادي. وأظهر الفيديو قيادة "لين" وراءها والدها، ومن ثم شقيقتها "ديمة".