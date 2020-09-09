الامارات | الكويت.. "الفاشنيشتا" ممنوعين من السفر..و دفعة ثانية إلى النيابة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. "الفاشنيشتا" ممنوعين من السفر..و دفعة ثانية إلى النيابة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مصادر كويتية مسؤولة أن النيابة العامة بالكويت لم ترفع قرار منع السفر، الصادر بحق المشاهير الـ 8 الذين استدعتهم مطلع هذا الأسبوع، بتهمة شبهات غسل الأموال.

وقالت المصادر بحسب صحيفة" القبس" الكويتية، إن النيابة العامة ستستدعي غداً، دفعة جديدة من المشاهير، بوم غد الخميس، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد شهدت تحقيقات امتدت إلى 12 ساعة متصلة مع المشاهير الثمانية، الموجه إليهم 4 اتهامات وهي..

1 ـ ارتكاب جريمة غسل أموال متحصل عليها من جرائم إعلانات ودعايات غير مرخصة من الحكومة.

2 ـ إنشاء وإدارة حساب شخصي لأغراض تجارية بلا ترخيص من وزارة الإعلام.

3 ـ عدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة لبعض البضائع التي يجري بيعها.

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4 ـ الإعلان عن السلع والخدمات من دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك.

حيث استمرت التحقيقات حتى فجر الأول من أمس، وانتهت بصدور قرارات إخلاء سبيلهم.

ولفت المصدر كما ذكرت "القبس"، إلى أن النيابة سألت المشاهير عن جميع التهم، وعن كيفية التصرف في الأموال التي تحصلوا عليها، وما الذي اشتروه بها من منازل وأملاك أخرى.

وختم المصدر بأنه في حال التأكد أو ثبوت غسل الأموال للنيابة، فإنها ستطالب المحكمة بسحب جميع المنازل أو المركبات أو اليخوت من المتهمين لأنها نتيجة جرائم مرتكبة، أما في حال تبرئتهم، فلن يجري ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أخلت في وقت سابق سبيل 5 مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار، هذا وقد وجهت النيابة لهم تهماً تتعلق بشبهات "غسل أموال" وإعلانات غير مشروعة.

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