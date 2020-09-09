الامارات | عارض غير مألوف لـ «كورونا».. راقبوا الألم الحاد بهذا المكان

شكرا لقرائتكم خبر عن عارض غير مألوف لـ «كورونا».. راقبوا الألم الحاد بهذا المكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعيداً عن الأعراض المعروفة من ارتفاع درجة الحرارة، إلى السعال الجاف وفقدان حاستي الشم والتذوق، توصلت دراسة فرنسية، أخيراً، إلى أن آلام البطن والجهاز الهضمي قد تكون عرضاً غير نمطي لعدوى فيروس كورونا المستجد، مستندة إلى ثلاث حالات عانى أصحابها من آلام حادة في البطن، وتم إدخالهم إلى غرفة الطوارئ في مدينة مونبلييه بفرنسا، لتكشف الفحوص لاحقاً إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما أورد، موقع دويتشه فيلله، نقلاً عن (HNA) الألماني، أمس الثلاثاء.

وأضاف الموقع أن حالة من ولاية كوينزلاند الأسترالية أكدت الاشتباه في أن ألم البطن الحاد يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن آلام البطن لا تعد من الأعراض الشائعة للإصابة بـ«كوفيد-19»، إلا أن ممرضاً يبلغ من العمر 37 عاماً في كوينزلاند كان قد عانى من آلام البطن الحادة، فاشتبه بإصابته بكورونا، الأمر الذي أثبت لاحقاً عبر نتائج الفحوصات الإيجابية.

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وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في كوينزلاند ستيفن مايلز بوعي الممرض وذكائه لاعتقاده بإمكانية وجود علاقة بين ألم البطن الذي يشعر به وكورونا، مشدداً على أهمية مراقبة الإشارات والأعراض التي يرسلها الجسم للشخص، وعدم إهمال أي تغير غريب في الجسم أو ألم غير مألوف، فقد يكون أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا التي ما تزال مخفية.

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