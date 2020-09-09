نصائح النجمات لإطلالات أكثر نحافة في الجينز تعرّفي عليها

يعتبر الجينز قطعة أساسية في خزانة كل سيدة عصرية، حيث أنه عملي ومثالي لمختلف المناسبات، ولم يعد كما السابق حكراً على الشابات بل أصبحنا نرى الكثيرات من النساء من مختلف الأعمار ينسقن اطلالات أنيقة ومريحة في بناطيل الجينز، وهذا ما يدفع بمصممي الأزياء لتقديم تصاميم لافتة ومميزة منه في مختلف المواسم، وحتى تتألقي بالجينز بأسلوب مميز يجعلك تبدين أكثر نحافة ورشاقة اتبعي نصائح بعض النجمات العربيات والعالميات.

اختاري الجينز السكيني ذو اللون الداكن:

من موديلات بناطيل الجنيز التي تضمن لك قوام متناسق ورشيق هي القصات الضيقة Skinny لكن شرط أن تكون بلون داكن، وقد شاهدنا كلاً من نسرين طافش ونانسي عجرم يتألقن بهذا التصميم.

نسرين طافش في بنطلون الجينز

بنطلون الجينز ذو الخصر العالي:

أفضل أسلحتك هذا الموسم لقوام متناسق هو بنطلون الجينز ذو الخصر العالي، ولاسيما أنه رائج جداً في الموضة، وقد شاهدنا مؤخراً كلاً من جيجي حديد Gigi Hadid و”كايا غربر” Kaia Gerber يتألقت به.

نسقي أحذية الكعب العالي مع الجينز:

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لتضمني اطلالات أكثر نحافة في بنطلون الجينز نسقي معه أحذية الكعب العالي من صنادل أو غيرها كما فعلت كلاً من دانييلا رحمة وهيفاء وهبي.

دانييلا رحمة في الجينز

اعتمدي سترات البلايزر مع بناطيل الجينز:

لتخفي عيوب الجسم التي من الممكن أن يسببها بنطلون الجينز الضيق نسقي معه جاكيت بليزر طويل كما فعلت روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley، و”ريس ويزرسبون” Reese Witherspoon واللتان تألقتا بأسلوب عصري وأنيق.

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