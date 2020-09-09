الملكة ليتيزيا تستقبل الخريف والشتاء بإطلالة ناعمة بـ"الأسود"

تنجح الملكة ليتيزيا بأن تخطف الأنظار بإطلالاتها في كل المناسبات التي تشارك فيها، فقد أمتعتنا في خلال الصيف بفساتينها الأنيقة المزيّنة بالألوان والطبعات والمفعمة بالحياة وكذلك بأزيائها الكاجول، أما في إطلالاتها الأخيرة فقد دخلت في أجواء الخريف والشتاء بإعتمادها الألوان الداكنة، وتشتهر ملكة إسبانيا بإعتمادها أزياء كلاسيكية التي تضيف إليها بعض الأكسسوارات فتخلق توازناً مثالياً للإطلالة تجمع فيها بين الكلاسيكي والعصري.



في أحدث إطلالة لها بدت أنيقة بتوب ناعم من قماش الستان باللون الأسود بأسلوب القميص لكن من دون أزرار، نسّقت معه سروالاً كلاسيكياً باللون الأسود، وقد أطلّت مع زوجها الملك فيليب بالأقنعة الواقية من فيروس كورونا، ونسّقت مع الإطلالة حزاماً رفيعاً، وكلاتش أسود وحذاء ستيليتو أسود مفتوح من الخلف. كما زيّنت اللوك بأقراط كلاسيكية من اللؤلؤ.



وكانت الملكة ليتيزيا قد عادت إلى مهامها الملكية بعد عطلة لأسبوعين، وقد إستهلّت نشاطها بزيارة الاتحاد الاسباني للأمراض النادرة حيث إختارت للمناسبة أزياء سبق أن تألقت بها في أوقات سابقة، وهي البليزر من Hugo Boss مع السروال باللون الكحلي من الماركة نفسها والذي تميّز بالقصة الواسعة والأزرار التي زيّنت الجانبين، ومن ناحية الأكسسوارات إختارت الملكة ليتيزيا حقيبة كلاتش من Carolina Herrera وحذاء لوفر باللون الكحلي من Hugo Boss.

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