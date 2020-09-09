وصلة غزل ثانية بين دينا الشربيني ونور عمرو دياب (صورة)

علاقات و مجتمع

للمرة الثانية، تتبادل الفنانة دينا الشربيني، ونور عمرو دياب، التغزل في بعضهما، بعدما نشرت الأخيرة صور لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وكانت "نور" نشرت صور لها، ظهرت من خلالها بإطلالة محتشمة إذ ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة وبنطلون، وعلقت الفنانة دينا الشربيني على الصور: "وحشتيني"، لترد عليها ابنة الهضبة قائلة: "وأنتي كمان وحشتيني".

ويذكر أن هذه المرة الثانية بين الثنائي، إذ بعثت الفنانة دينا الشربيني، رسالة اشتياق إلى "نور"، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، وهو ما ردت عليه "نور" قائلة: "وحشتيني أيضًا يا دينا".