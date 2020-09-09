"هتكوني زيي" رسالة غامضة من منى إش إش.. ومتابعون: "بتلقحي؟"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور من أحدث ظهور لها، عقب إعلانها تعافيها من فيروس كورونا المستجد، التي كانت أُصيبت به قبل أشهر.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، موجهة رسالة غامضة تتحدث من خلالها عن جمالها ورشاقتها، قائلةً "الفكرة مش إنك عندك كام سنة الفكرة إنتى هاتكونى زيي لما تكوني في سنى؟ ومن غير عمليات تجميل ماشاء الله تبارك الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله". وأشارت الفنانة "وكلامى ده فى العموم مش قصدي حد معين".

Advertisements

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "يعنى ما شاء الله الوجه القمر خلقه ربنا من ساعه ما اتولدتى وبتكبرى وتحلوى كل شىء فى وجهك بسم الله شفايف خدود الوجه، دا ليلى علوى وجهها اتغير، لكن انتي انزل ياجميل على الساحة قال يقولك بتوكس وفيلر قطع لسان اللي يقول كده والنبي لنكيد العزال، انتي بتلقحي على مرات جوزك السابق ولا إيه".

منى إش إش تكشف كواليس حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

في مقطع فيديو قصير لا يتعدى مدته دقيقة و42 ثانية، أعلنت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعافيها من فيروس كورونا التي أصيبت به في 12 يونيو الماضي.

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو "الحمد لله والشكر لله، سبحانه وتعالى قادر على كل شئ، ربنا نصرني على كورونا، ولطف بيا وأكرمني كرم كبير الحمد لله رب العالمين".

وتابعت موجه الشكر لكل من ساندها في محنتها، قائلة "بشكركم كلكم على حبكم ليا وخوفكم عليا وعلى دعاكم علشاني، وزعلكم، ودلوقتي بفرحكم وبقولكم الحمد لله خفيت التحاليل طلعت ملخبطة شوية آثار ما بعد الكورونا".

وأكملت: "شهر كدة والآثار تروح، لكن الكورونا راحت والرئة رجعت طبيعية، الجلطات نسبة بسيطة أوي، ودي الآثار ما بعد كورونا".

واختتمت منى إش إش موجهة رسالة لمتابعيها: "تقريبًا بعد كورونا بقيت بتهته شوية".