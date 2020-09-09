أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها الثاني: كل سنة وأنت مطلع عيني

علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعيد زواجها من الفنان محمود حجازي.

وشاركت أسما صورة تجمعها بزوجها، وأرفقت تعليقًا تغزلت به خلاله، "كل الجوازات فيها حلو ووحش ومشاكل وعشرة وخناقات وحب واختلافات وذكريات".

وتابعت خبيرة التجميل، قائلةً "دي السنة التانية وعدينا بكل ده، كل سنة وأنت جوزي ومطلع عيني ومطلعة عينك برضة".

Advertisements

وكانت وجهت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للرجال عقب تعرضها للتنمر والهجوم من قبل أحد متابعيها.

وقالت أسما خلال منشورها: "طلب وتوكيل عام لكل رجالة مصر، أنت حمايتي، خليكوا ضهرنا ابقوا سندنا، دافعوا عننا، جيبولنا حقنا، شرفنا هو عرضكم، إحنا كلنا أهل ربنا وصاكم علينا، متأذينيش، احميني.. طول عمرنا كمصريين معروف إن رجالتنا دمها حامي وولاد أصول وجدعان، خلي العالم يعرف إن دينا هو السلام هو التسامح وإن الرجالة المصرية مفيش أقوى منها في الأخلاق والنخوة والتدين".

وتابعت خلال منشورها: "متبقاش مسلم في البطاقة خليك مسلم في أفعالك، متخليناش نخاف منكم خليكوا رجالة نحترمها ونتسند عليها.. أنتوا دلوقتي أخواتي وضهري وقوتي، وبطلب منكم انكوا تدافعوا عن أي ست وعني، أي حد يتعرضلي بأي كلمة أو فعل مش مسموح بيه في دينا أو أنت مترضاهوش على أختك أو أمك.. إدينا وعد قدام الناس وربنا وقول قبلت التوكيل".

يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج "أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من ‏الضيوف ‏المختلفة‎.