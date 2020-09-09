الامارات | هل تؤثر الهواتف الذكية على منظم ضربات القلب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر الهواتف الذكية على منظم ضربات القلب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك اعتقاد شائع بأن الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية لها تأثير سلبي على وظيفة منظم ضربات القلب.. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال؛ أوضح طبيب القلب الألماني الدكتور فلوريان بلاشكه، أن الأجهزة الإلكترونية لا تشوش على وظيفة منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان إلا في حالات نادرة للغاية.

وأضافت أنه لتجنب أي تأثير سلبي ينصح بوجود مسافة أمان بين منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان والأجهزة الإلكترونية، وتبلغ مسافة الأمان 10 سم مع محطات الشحن بتقنية «الحث الكهربائي»، و15 سم مع الهاتف الذكي، و25 سم مع الموقد العامل بتقنية «الحث الكهربائي».

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