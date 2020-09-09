شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية «المواد المُرّة» تحارب الانتفاخ وتساعد على إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة الصيدليات الحديثة الألمانية أن المواد المُرّة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ تعمل على تنشيط هضم الدهون والبروتين والكربوهيدرات وتحارب الانتفاخ. وتتمثل المصادر الغذائية للمواد المُرّة في الهندباء والجريب فروت والبروكلي والخرشوف والنعناع والجرجير وورق الغار و«كرنب بروكسل». وأضافت المجلة الألمانية أن المواد المُرّة تعد أيضاً صديقة للكبد والبنكرياس والصفراء، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن؛ إذ يسهم المذاق المر في الحد من الشعور بالجوع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أغذية «المواد المُرّة» تحارب الانتفاخ وتساعد على إنقاص الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.