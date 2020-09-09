أحدث صيحات الأحذية هذا الخريف.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتسم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2020/2021 بتنوع كبير، كي تجد كل امرأة ما يناسب ذوقها وأسلوبها.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس إن البوت لا يزال يحتفظ بمكانته على عرش موضة الأحذية في الخريف والشتاء، موضحة أن موضة هذا العام تشهد رواجا كبيرا لبوت الكاحل (أنكل بوت)، الذي يمتاز بطابعه الأنيق والذي يتناغم مع كل الملابس سواء تنورة أو سروال جينز.

بوت فوق الركبة

وأضافت شولتس أن موضة هذا العام تشهد رواجا كبيرا لبوت فوق الركبة "Overknee"، والذي يمتاز بطابعه المفعم بالأنوثة والإثارة. لذا يتناغم هذا الموديل مع التنورة القصيرة (الميني) الرائجة بقوة هذا الموسم.

ومن موديلات البوت الرائجة هذا الموسم البوت ذو المظهر المترهل "slouchy"، أي الذي يمتاز بساق واسعة ذات طيّات.

الحذاء الرياضي

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ومن جانبه قال خبير الموضة الألماني أليكساندر رادرماخر إن الحذاء الرياضي يقتحم موضة الخريف والشتاء، مشيرا إلى أنه يمتاز بنعل سميك ليمنح المرأة شعورا بالراحة من ناحية ويوفر لها الثبات والاستقرار أثناء المشي على الأراضي الشتوية الموحلة من ناحية أخرى.

وأضاف رادرماخر أن موضة هذا العام تشهد عودة قوية لحذاء "ماري جين"، الذي يمتاز بإبزيم على مشط القدم، والذي يعود إلى حقبة العشرينيات من القرن المنصرم.

ويستدعي هذا الموديل الكلاسيكي الأنيق ذكريات الطفولة أيام المدرسة. ويأتي الحذاء هذا الموسم بكعب ضخم وسميك لإطلالة أكثر جاذبية ونضجا من ناحية ولمزيد من الثبات والاستقرار أثناء المشي من ناحية أخرى.

ألوان ونقوش

وبالنسبة للألوان والنقوش أشارت مستشارة المظهر الألمانية ريتشي كاركوفسكي إلى أن البني يهيمن على عرش موضة الأحذية بطيف لوني يمتد من درجة الشوكولاتة الغامقة إلى لون الكونياك، إلى جانب ألوان الخريف الكلاسيكية الأحمر والبرتقالي.

وأضافت كاركوفسكي أن الأحذية تزدان هذا الموسم بنقوش الجاكار الفخمة ونقوش الحيوانات الجريئة مثل جلد التمساح وجلد النمر.