"الإفتاء" توضح حكم قراءة الفاتحة عند الزواج

فتاوى المرأة
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، تقول فيه السائلة: هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2101، "يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، بل ويستحب ذلك تبركًا وتيمنًا بها، لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها، في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج، وتيسير الأمور وإجابة الدعاء وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية".
"وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر العصور، ودلت النصوص الشرعية، على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ" رواه الدارقطني والحاكم، وفي حديث آخر يقول: "يَا جَابِرُ، أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ؟" قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَاتِحَةُ الْكِتَابِ"، قال راوي الحديث: وأحسبه قال: "فِيَها شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ" رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
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