القصة الكاملة لواقعة الزواج المزيف بين فتاتين بالمنصورة.. "هوس الشهرة"

علاقات و مجتمع

"أخيرا وبعد محولات كتيرة لـ إقناع الناس وأهلنا، هيجمعنا بيت واحد".. منشور جدلي دونته فتاة تُدعى شيرين مكاوي، زاعمة زواجها رسميًا من صديقتها التي تُدعى "ريم محسن"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

خلال ساعات باتت "شيرين"، وصديقتها التي ادعت الزواج منها، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرن يدعون للزواج المثلي والترويج للشذوذ.

وعلى الفور أعرب رواد "السوشيال ميديا"، عن غضبهم من المنشور وصاحبته، وتحرك أحد المحامين، لتقديم بلاغ ضدهما، حتى أكدت بعض المصادر الأمنية، أن صفحات الفتيات قيد الفحص.

لينقلب الأمر والفتيات تحذف المنشورات، والصور، بل وتستبدلها بآيات وأدعية قرآنية.

ويرصد "هن" القصة الكاملة للواقعة

منشور يؤكد الزواج

شاركت "شيرين" في البداية صورة لحالتها الاجتماعية، بكونها متزوجة من الأخيرة، مُعلقة: "أخيرا وبعد محولات كتيرة لـ إقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".

وعلى الفور، حقق المنشور آلاف التفاعلات والتعليقات، التي تنوعت بين السخرية من الأمر، وبين انتقاد هذا التصرف.

الأمن يفحص حقيقة الحسابات: "لم نتأكد حتى الآن"

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من وجود الفتاتين داخل مصر أو خارجها.

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وأوضح أنه في حالة التأكد أن الزواج حدث داخل مصر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا، وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.

حذف المنشورات

لم تمر ساعات على نشر المنشورات التي تفيد زواج الفتاتين والشابين، حتى تم حذفها وكأن شيئا لم يكُن.

أول بلاغ ضد الفتيات

من جانبه أكد المحامي أشرف فرحات مؤسس "حملة خليها تنضف"، إنه سيتقدم ببلاغ لجهات التحقيق القضائية والشرطة ضد الفتاتين ريم محسن وشيرين مكاوي اللتين زعمت إحداهما أنها تزوجت من صديقتها.

وأشار فرحات، إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة زواج مثليين من الإناث، عبر فيس بوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.

وتابع فرحات، أن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل، قررتا الزواج، في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة للقانون والمبادئ والقيم الإنسانية.

خبير معلومات يشكك في الأمر: "عندهم هوس شهرة"

من جانبه، علق محمد سعيد، اسستشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبير المعلومات، على الأمر، مؤكدًا إنه في محل الشك وليس التأكيد.

وتابع "سعيد"، خلال حديثه لـ"هُن": "فيه هوس شهرة بيسيطر على الشباب والبنات، بيخليهم يعملوا أي حاجة، حتى لو ضد الدين والعرف والقانون، ويكتبوا أي حاجة تشهرهم وتعملهم متابعات".

وأوضح خبير المعلومات، أن كتابة نفس الكلمات على المنشورات، ومن ثم حذفهما من الحسابات، إشارة إلا أن الأمر مُجرد "سيناريو" مرسوم للشهرة.

وأكد "سعيد" إنه ربما تلك الحسابات، تم شراءها مؤخرًا بالمتابعين، ومن ثم تغيير محتواها.

شيرين تستبدل المنشورات الجريئة بأدعية وقرأن

ساعات وقررت "شيرين" حذف المنشور المثير للجدل نهائيًا، والذي أعلنت فيه أمر الزواج، كما قامت بحذف المنشورات ومقاطع الفيديو الجريئة التي كانت تنشرها على صفحتها.

وعلى الفور استبدلت الفتاة المثيرة للجدل تلك المنشورات الجريئة، بمنشورات تحمل أدعية دينية وآيات قرآنية.

وكتب الفتاة عل صفحتها: "‏لا يزال الله ينقذني في كل مرة ظننت أنها النهاية"، ‏"اللهم كُن معي في كل خطوه بحياتي فلا حول ولا قوّة لي إلّا بك"، والعديد من السور القرآنية.

كما قامت الفتاة بتغيير محل إقامتها المدون عبر صفحتها من "المنصورة" لـ "الإسكندرية"، كما قامت بتغيير اسم الجامعة التي ادعت الالتحاق بها من "نظم ومعلومات" إلى "حقوق".