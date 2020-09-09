كتب: هن -
04:27 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
تعتبر العجة من الأكلات المفضلة لدى البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل العجة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وذلك من خلال برنامجها "على قد الأيد" المذاع على قناة "CBC سفرة".
المكونات
5 بيضات.
بصلة كبيرة الحجم.
طماطم.
حزمة من البقدونس.
نصف حزمة كزبرة.
قرن فلفل حار أو رومى حسب الرغبة.
ملح.
فلفل أسود.
نصف كوب من الدقيق.
طريقة عمل
أحضرى مقلاة وضعى فيها قليلا من الزيت ثم قومى بتقطيع البصل إلى قطع متوسطة الحجم وضعيها فى الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى، بعدها ابعديها عن النار.
فى وعاء جانبى ضعى البيض والخضروات والملح والفلفل الأسود و قلبيها جيدًا.
ضعى الدقيق مع خليط البيض على مرتين وقلبى جيدًا حتى لا يصبح الخليط جامدا، وإن وجدتى قوامه جامدا ضيفى ربع كوب من الماء.
أحضرى صينية وقومى بدهنها بالزيت أو السمنة حسب رغبتك.
ضعى البصل المحمر وخليط البيض، وادخلى الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج فى وقت يقترب من الـ 20 دقيق.
تقدم العجة ساخنة مع الخبز البلدى.
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