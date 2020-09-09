اتيكيت الدراسة الإلكترونية والتعلم عن بعد أبرزها التدريب والإنترنت

ماما
يعتبر التعليم عن بعد، هو الاتجاه السائد الآن، بعد تفشي فيروس كورونا، حتى تتحول المنصات التعليمية إلى الوسيلة الأكبر، التي يحصل منها الطالب على معلوماته، أثبتت الدراسة الإلكترونية، نجاحها الفترة الماضية.
ومن أهم الإجراءات الواجبة على الأباء والأمهات، الالتزام بها لتعلم أبنائهم، اتيكيت الدراسة الإلكترونية والتعلم عن بعد، كما ذكرت خبيرة الاتيكيت ياسمين مرسي لـ"هُن".
التدريب
التدريب على البرنامج المتفق عليه، للتواصل من قبل الدراسة بفترة.
التأكد من جودة شبكة الإنترنت
لابد من التاكد من جودة شبكة الإنترنت فى المنزل لتفادى تضيع الوقت.
وجود الأب والأم
لابد من وجود الأب أو الأم أثناء الحصة، خاصة لو الأولاد في سن صغيرة.
التأكد من جودة الإضاءة
التأكد من جودة الإضاءة فى المنزل، واختيار المكان المناسب وضمان عدم وجود ضوضاء.
الالتزام بالدخول على البرنامج
الالتزام بالدخول على البرنامج قبل الحصة بـ10 دقائق على الأقل، والتأكد أيضا من جميع التجهيزات.
ممنوع الحديث
ممنوع الحديث أثناء الشرح بين الأولاد والأهل.
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