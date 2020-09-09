أب يقطع ابنته وآخر يقتلها انتقاما من والده.. قتل الأبناء جريمة مستمرة

علاقات و مجتمع

مسلسل دموي لازالت تستمر حلقاته كاشفًا عن عنف وجرائم قتل ارتكبت في حق الأبناء، أطفال راحوا ضحايا على يد آبائهم بدم بارد، فعلى مدار يومين متتاليين وقعت جرائم قتل بشعة لأطفال في مناطق مختلفة.

أبوان يتخلصان من طفلتهما للانتقام من الجد

جريمة بشعة في تفاصيلها، إذ وضع زوجان مخططهما الشيطاني للانتقام من والد الزوج في ابنتهما الصغيرة، ذات الـ6 أعوام، فنتيجة الخلافات بينهما وتهديد الجد بطرد نجله وزوجته في منزله، قرر الوالدان قتل طفلتهما وإلصاق التهمة بالجد.

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تفاصيل الواقعة البشعة شهدتها كفر الشيخ، إذ اتفق الزوج مع زوجته على خنق طفلتهما ليلاً، بـ"شال قماش"، خاص بوالده، وترك جثتها بمنزل مهجور مجاور في القرية، واستكمالًا لخطتهما الشيطانية، قام الأب بسرقة "محفظة الجد" ووضع بطاقته الشخصية إلى جوار جثة الطفلة لإلصاق التهمة به.

وبحسب التحريات الأمنية أن الزوج والزوجة حاولا الإنكار في بادئ الأمر، لكنهما اعترفا بقتل طفلتهما بسبب المشاكل التي دارت بين الأب، وهو الجد، ونجله الأب وهو القاتل، الذي خطط للجريمة بالاتفاق مع زوجته التي وافقته، ونفذا جريمته ليلاً ظناً منهما عدم اكتشاف أمرهما.

أب يقطع ابنته 5 أجزاء بمنشار كهربائي

ورغم مرور 16 أشهر على ارتكاب جريمته البشعة في حق ابنته، لكن المباحث الجنائية نجحت في حل لغز، العثور على نصف الجثة السفلي لفتاة 14 عامًا، في منطقة الجيزة، إذ تبين أن الأب هو المتهم الرئيسي، الذي شك في سلوك ابنته، بعدما سمع حديثها مع عدد من الشباب عبر التليفون.

وبحسب اعترافات الأب القاتل في محضر الشرطة، بأنه يوم الواقعة سمع ابنته تتحدث مع شباب بألفاظ خارجة، فاعتدى عليها بالضرب المبرح حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، وحمل جثتها بعد ذلك إلى غرفة النوم، بواسطة منشار كهربائي قطع جثتها 5 أجزاء منفصلة ووضعها في أماكن متفرقة لتضليل الشرطة.

واستكملت جهات التحقيق المواجهة بينه وبين ابنه الذى اعترف عليه وأكد ما جاء على لسانه، والزوجة، وهي المتهمة الثانية التي شاركته في تقطيع جثة الفتاة، وأصدرت جهات التحقيق قرار بحبس المحام وزوجته على ذمة القضية.