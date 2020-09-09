حقيقة صورة فتاة الزواج المثلي.. خبيرة تجميل وصديقة مصطفى حفناوي

علاقات و مجتمع

أثارت فتاة تُدعى "شيرين مكاوي" الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما زعمت زواجها من صديقتها "مريم محسن"، موضحة أن الأمر جاء عقب موافقة الأهالي.

ولم يمر الأمر مرور الكرام، ليبدأ الأمن بفحص صفات الفتيات، اللاتي على الفور حذفن منشوراتهن، ما أثار الشكوك حول مصداقيتهن.

وحذفت "شيرين"، منشوراتها الجريئة، واستبدلتها بأدعية وآيات قرآن، كما أن حساب الأخيرة "مريم"، حذف الصورة الشخصية.

وبالبحث عن صور الفتيات، الموجودة بحسابات "شيرين" و"مريم"، وُجد إن الحساب المُدعى "مريم محسن"، استولى على صورة لشخصية عامة ونسبها لنفسه، ما يؤكد أن الأمر ليس سوى كذبة.

وبالبحث عن صاحبة الصورة، وُجد إنها واحدة من خبراء التجميل والبلوجر المعروفين.

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من هي صاحبة الصورة؟

تُدعى أمينة شوقي

يبلغ عدد متابعيها على الإنستجرام 102 ألف متابع.

وتعمل "أمينة"، صاحبة الصورة الحقيقية بالمكياج، فضلًا عن عملها كـ"بلوجر".

كانت صديقة لليوتيوبر الراحل، مصطفى حفناوي، حيث رثته بمنشور مؤثر فور وفاته.

الأمن يفحص حقيقة الحسابات

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من وجود الفتاتين داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أنه في حالة التأكد أن الزواج حدث داخل مصر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.