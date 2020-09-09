كتب: هن - 12:39 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

عرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمل تشيكن استربس بصوص الجبن، من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من أنواع الوجبات التي يمكن تقديمها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل تشيكن استربس بصوص الجبن دجاج أصابع طماطم مفرومة فلفل أخضر مفروم بصل أحمر مفروم زبدة زيتون أسود وأخضر شرائح زيت للقلي للصوص جبنة شيدر أحمر وأصفر كريمة Advertisements نشا لبن لون برتقالي جبنة موتزاريلا جبنة كريمي بطعم الشيدر بطاطس فرايز للتقديم طريقة عمل تشيكن استربس بصوص الجبن الاستربس تقلى في زيت غزير وساخن صوص جبن يذوب النشا في القليل من الماء تسخن الزبدة مع الجبن مع التقليب حتى تذوب الجبن يسخن الحليب مع النشا المذاب ثم تضاف الجبنة المذابة تضاف الجبنة الموتزاريلا مع التقليب أخيرا يضاف اللون تغرف الاستربس ثم يضاف عليها صوص الجبن والخضروات تقدم مع البطاطس

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