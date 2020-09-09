طريقة عمل صوص الفراولة في المنزل

كتب: هن - 12:39 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

يعد صوص الفراولة من المشروبات اللذيذة، والذي يستخدم في حشو وتزيين الكثير من الحلويات والمخبوزات. حضريه في منزلك بطرقة سريعة، بدون تكلفة. مقادير صوص الفراوية حبات فراولة Advertisements عصير ليمون 5 ملاعق سكر معلقتا نشا كبيرتان طريقة عمل صوص الفراولة على نار هادئة، ضعي الفراولة مع السكر والليمون، وحركيهما جيدًا. أذيبي ملعقتي النشا، وأضيفي الفراولة حتى يصبح قوامها هلاميا، اطبخيها مع النشا حتى تأخذ قواما مثل الجلاتين واطفئي النار. احفظيها في علبة بالثلاجة واستخدميها حين تبرد.

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