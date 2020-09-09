يساعد الثوم على تطويل الشعر لاحتوائه على العديد من المكونات المفيدة التي تساعد على تغذية الشعر، لذلك نقدم لكِ نصائح لاستخدام الثوم على الشعر منها كما أوردها موقع "سي بي سي" سفرة.

فرك فص ثوم

فرك فص ثوم مبشور على المناطق الخالية من الشعر في فروة الرأس باستمرار، يساعد على إعادة إنبات الشعر مجددا في فترة قصيرة.

فرم فصوص الثوم

تفرم فصوص الثوم وتضاف إلى أحد الزيوت كزيت الزيتون أو جوز الهند مع القليل من الشامبو ويفرك الشعر به ويترك على الرأس ثم يغسل بالماء والشامبو.

من الممكن فرم الثوم وإضافته على حمام الكريم، ولكن هذا مرة بمرة عند عمل حمام الكريم في وقته، وليس على البرطمان بالكامل.

Advertisements

يجب الحذر عند استخدام الثوم على فروة الرأس وعدم وضعه بكمية كبيرة، ولكن نكتفي بكمية بسيطة كتجربة لتجنب زيادة تحسس الشعر منه او تهيج فروة الرأس.

لا يترك لمدة طويلة

لا يترك الثوم مدة ساعات طويلة على الشعر حتى لا يسبب حساسية.

الانتباه لغسل الشعر

الانتباه لغسل الشعر بالشامبو جيداً بعد وضع الثوم للتخلص من رائحته النفاذة.