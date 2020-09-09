كتب: هن - 11:50 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

تعتبر وجبة البطاطس بالبيض، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل بطاطس بالبيض، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير بطاطس بالبيض بيض مسلوق بطاطس مسلوقة سمنة Advertisements ملح فلفل اسود كمون ناعم بقسماط طريقة تحضير بطاطس بالبيض - يخلط البيض والبطاطس ويتبل بملح وفلفل وكمون - ويغلف ببقسماط ويوضع في صاج مدهون زيت ويدخل الفرن - أو يحمر في زيت غزير على حسب الرغبة - ويقدم بالهنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بطاطس بالبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.