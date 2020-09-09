الامارات | تاج محل يفتح أبوابه مجدداً 21 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تاج محل يفتح أبوابه مجدداً 21 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه أمام الزوار في 21 سبتمبر الجاري، مع اعتماد تدابير صحية جديدة بعد إغلاق لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة «كوفيد-19».

وقال المدير المساعد في وزارة السياحة في ولاية أوتار براديش شمال الهند، أميت سريفاستافا، إن «تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 سبتمبر الجاري، وسنطبق كل البروتوكولات المرتبطة بمرض كوفيد-19، من بينها وضع الكمامة والتباعد الجسدي».

وأوضح أن عدد الزوار المسموح به سيقتصر على 5000 يومياً، فيما كان المعدل يصل إلى 20 ألف زائر في اليوم سابقاً.

وكان معلم تاج محل، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريماً لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، قد أغلق أبوابه أواسط مارس الماضي بسبب الوباء.

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وباتت الهند ثاني أكثر بلدان العالم تعداداً بالسكان مع 1.3 مليار نسمة، أول من أمس، البلد الذي يسجل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بـ«كوفيد-19» (4.2 ملايين إصابة) خلف الولايات المتحدة، بعدما تخطت البرازيل. كما أن ولاية أوتار براديش التي تتبع لها مدينة أغرا حيث موقع تاج محل، هي من الولايات الهندية الأكثر تضرراً مع أكثر من 270 ألف إصابة معلنة حتى الساعة.

وتسجل الهند منذ أغسطس الماضي أرقاماً قياسية يومية في معدلات الارتفاع بالإصابات بـ«كوفيد-19»، لكنها تحاول رغم ذلك إعادة إطلاق نشاطاتها في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصاد البلاد جراء الأزمة الصحية.

• 5000 زائر يومياً سيستقبلهم المعلم الذي كان يستضيف 20 ألفاً.

• تسجل الهند منذ أغسطس الماضي أرقاماً قياسية يومية في معدلات ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19».

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