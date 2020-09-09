الامارات | «أدباء الإمارات» ينظم ورشة عن «المقال والقصة الخبرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أدباء الإمارات» ينظم ورشة عن «المقال والقصة الخبرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، خلال شهر سبتمبر الجاري، تنظيمه برنامج مختبر الإبداع الأدبي، بورشة عن كتابة المقال والقصة الخبرية، خلال الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر الجاري، عبر منصة «زووم» الإلكترونية.

وتتناول الورشة، التي سيقدمها الصحافي الزميل محمد عبدالمقصود، رئيس القسم الثقافي بجريدة الرؤية، أصول كتابة المقال والقصة الخبرية، وتطور وأنواع وأسلوب كل منهما، والفوارق الفنية بين القالبين والقوالب الصحافية الأخرى.

وستهتم الورشة، بشكل خاص، بالجانب العملي في كتابة المقال والقصة الخبرية، وفق أسس فنية صحيحة وواضحة.

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من جهته، قال الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور محمد حمدان بن جرش، إن «ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية، تعد من الورش المهمة، ضمن محاور برنامج مختبر الإبداع الأدبي، كونها تعنى بإثراء خبرات المشاركين من الكتّاب الشباب».

وأضاف: «ستعمل الورشة على توسيع مدارك المشاركين، ودعمهم بالمهارات والإمكانات اللازمة، لوضعهم على الطريق الصحيح نحو الإبداع».

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