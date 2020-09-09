الامارات | وفاة بروس ويليامسن بعد إصابته بـ «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بروس ويليامسن بعد إصابته بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي بروس ويليامسن، المطرب الرئيس لفترة طويلة في فرقة «ذا تيمبتيشنز» الغنائية الأميركية، عن عمر يناهز 49 عاماً، إثر اصابته بفيروس كورونا.
وفارق ويليامسن الحياة مساء الأحد الماضي في مستشفى ماونتن فيو بلاس فيجاس، حسبما أفادت إدارة المستشفى.
وأعرب نجل ويليامسن في منشور على موقع «فيس بوك» عن حزنه لرحيل والده. وكتب بروس آلان ويليامسون: «لا توجد كلمات في العالم يمكنها أن تعبر عما أشعر به الآن». وأضاف: «أحبك يا أبي، أشكرك على أنك كنت رائعاً، شكراً لك على محبتك.. سنلتقي مرة أخرى».
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