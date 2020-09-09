الامارات | هدية «إكسبو دبي» للأطفال والعائلات.. قصص من 5 قارات

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية «إكسبو دبي» للأطفال والعائلات.. قصص من 5 قارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، الذي يحتفل به العالم في الثامن من سبتمبر، يصدر «إكسبو 2020 دبي» كتاب: «قصص أطفال من حول العالم»، الذي يضم تشكيلة من قصص الأطفال التقليدية والحكايات الشعبية التي تحتفي بالتنوع.

وعبر قصص ورسوم مؤثرة وتنوع ثقافي، تصبح التشكيلة الرقمية المكونة من 24 قصة، هدية إكسبو 2020 للأطفال والعائلات أينما وجدوا، إذ يشمل الكتاب قصصاً من خمس قارات بـ24 لغة.

ويعد الكثير من القصص التي يضمها الكتاب - والتي وقع الاختيار عليها من إسهامات ما يزيد على 190 دولة ستشارك في «إكسبو» - قصصاً تناقلتها الأجيال، وعمل فريق من المبدعين صغار السن، من كل بلد وردت منه قصة بالكتاب، إلى جانب رسامين ومصممي رسوم متحركة محترفين من «إكسبو 2020» ومن مختلف أنحاء العالم، على إعداد القصص للجمهور.

وتبيّن تشكيلة القصص الطريقة التي يتيح بها «إكسبو 2020» الفرصة لكل دولة مشاركة لتقديم أفضل ما في ثقافتها، مع إلهام عقول الصغار وتحفيز الفضول لدى الأجيال المقبلة.

وقال المفوض العام لموريشيوس في «إكسبو 2020 دبي»، كين بونوسامي: «سعداء بالإسهام في هذا المشروع، إذ نملك تاريخاً طويلاً وثقافة من القصص، ويسعدنا أن نشارك العالم بواحدة من أشهر قصصنا».

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من جانبه، قال مدير إدارة المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي، مانويلا غارسيا باسكال: «يولي (إكسبو دبي) أهمية كبيرة لدور صغار السن في تشكيل المجتمع والمستقبل، وإسهام مشاركين دوليين، مثل موريشيوس، يساعد على تمكين الشباب، ويوفر لهم منصة لتقديم إبداعاتهم ومواهبهم عبر الفن، وهو أمر ملهم بحق».

وسيصدر الكتاب بصيغة «بي.دي.إف» ليتسنى تنزيله مجاناً من موقع برنامج إكسبو للمدارس، وسيكون متوافراً أيضاً عبر موقعَي «آبل بوكس» و«كوبو».

وسيقام «إكسبو 2020 دبي»، وهو أول نسخة من إكسبو الدولي تُنظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على مدى ستة أشهر من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

وسيتزامن الحدث الدولي مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، وسيسلّط الضوء على دور الدولة مركزاً عالمياً للتواصل بين الناس والأفكار والابتكار.

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