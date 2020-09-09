الامارات | دبي مدينة الفعاليات.. تستعيد ألقها

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مدينة الفعاليات.. تستعيد ألقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد قطاع الفعاليات بدبي، في الآونة الأخيرة، عودة تدريجية مع انطلاق عدد من الحفلات والعروض لمجموعة من الفنانين العرب والإقليميين والدوليين، ما يدعو إلى التفاؤل باستئناف نشاط وألق هذا القطاع المهم، الذي يعد ركيزة أساسية للمقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة، ومسهماً في نمو الاقتصاد.

وأسهمت الإدارة الناجحة لجائحة كورونا (كوفيد-19) في استئناف قطاع الفعاليات بدبي، ما أدى إلى العودة التدريجية للفعاليات والأنشطة الترفيهية، لاسيما مع انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، وسماح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) لمنظمي الفعاليات باستضافة العروض والفعاليات المباشرة. وشهدت دبي نجاحاً كبيراً، خلال موسم الصيف.

تجارب متنوعة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «توفر دبي لزوارها العديد من التجارب المتنوعة، فيما تعد الفعاليات عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية السياحة، المستلهَمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لضمان تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة المفضلة للزيارة على مستوى العالم».

وأضاف قائلاً: «تتميز دبي بتاريخها الطويل في استضافة الفعاليات الترفيهية، التي تضم موسيقيين وفنانين مميزين، ممن جعلوا المدينة محطة مهمة ضمن جولاتهم العالمية على مدار السنوات الماضية، وإننا نشعر بحماس ونحن نشاهد استئناف الفعاليات المباشرة، واستضافتها لنجوم وفنانين بارزين من أرجاء العالم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً آمنةً ووجهة مميزة للفعاليات العالمية، وتحرص (دبي للسياحة)على التواصل الدائم والتعاون المستمر مع شركائها، للحفاظ على زخم قطاع الفعاليات، حيث نستعد لتلبية المتطلبات المتنوعة للزوار، ونحن في اتجاهنا نحو الافتتاح الكامل لقطاع السياحة».

عروض كوميدية

الكوميدي العالمي، جيمي كار، قدم عرضه الأول في دولة الإمارات، وحقق نجاحاً باهراً، حيث تمكن من رسم الابتسامة على وجوه الجمهور في دبي من خلال أدائه لثلاثة عروض متتالية نفدت تذاكرها بالكامل.

وقال جيمي كار: «لقد كانت العروض الثلاثة التي قدمتها ونفدت تذاكرها بالكامل، خلال (مفاجآت صيف دبي)، رائعة وممتعة، لاشك أن دبي مدينة منفتحة، وقد استمتعت كثيراً بتجربتي الأولى في تقديم هذا العرض بدبي، وآمل العودة مرة أخرى قريباً جداً».

كما أسهم «لافتر فاكتوري» Laughter Factory، النادي الكوميدي العريق الذي يقدم عروضه منذ فترة طويلة بدبي، في إعادة النشاط والحيوية إلى قطاع الفعاليات والترفيه في المدينة، من خلال تسعة عروض ضمت ستاً من أفضل المواهب البريطانية في عالم الكوميديا.

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ويستقطب النادي، كل شهر، نخبة من الكوميديين لتقديم عروضهم المميزة، وقد شهد شهر يوليو الماضي إقامة عروض لأفضل الشخصيات المضحكة في دبلن، وهو داني أوبراين، ونيك بيج، والكوميدي بيتر فلاناغان كاتب العمود الصحافي في Irish Times، وقدم الكوميدي الأسكتلندي ليو كيرس، وإدي بريمسون، عرضيهما في دبي، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بريمسون، وهو أحد أكثر الكوميديين شهرة في بريطانيا، عرضه في دبي.

وقدم الفنان الإماراتي علي السيد، ومينا ليسوني، بتاريخ 21 أغسطس عرض «استاند أب كوميدي» في أوبرا دبي، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي. كما شهد شهر أغسطس أيضاً إقامة حفلات لكل من محمد عساف وسيف نبيل اللذين قدما حفلاً مباشراً بتاريخ 20 أغسطس، بينما أبهر مغني بوليوود، سونو نيجام، الجماهير بحفل موسيقي مباشر في 21 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي.

واستضافت دبي، في وقت سابق، العديد من الفعاليات المباشرة، بما فيها مهرجان تومورولاند حول العالم، ليصبح المكان الوحيد في العالم الذي يقدم الفعالية للجمهور مباشرة، والأول في الإمارات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما استمتع عشاق الأغاني العربية بحفلات مميزة للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة يارا في «أوبرا دبي»، كما تمكن عشاق الفن الأصيل من حضور حفل الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم في دبي أوبرا أيضاً.

فعاليات مبادرات

منذ استئناف دبي استقبال السياح، في السابع من شهر يوليو الماضي، أطلقت قطاعات عدة، بما فيها السياحة والتجزئة والفعاليات، العديد من المبادرات، وذلك للمضي قدماً نحو العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مع التأكيد على أن الصحة والسلامة تأتيان في مقدمة الأولويات. وأطلقت دبي ختم «دبي الضمانة» للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية، بما فيها الفنادق ومحال تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية، بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحسن إدارة هذه الأزمة.

ويتزامن إطلاق هذا الختم مع حصول دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، ما يؤكد دقة بروتوكولات الصحة والسلامة والتنظيف والتعقيم التي تتبعها.

أحمد الخاجة:

• «نشعر بحماس ونحن نشاهد استئناف الفعاليات المباشرة، واستضافتها لنجوم وفنانين بارزين من العالم».

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