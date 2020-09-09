الامارات | فحوص العين قد تكشف عن السكري أو ارتفاع ضغط الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص العين قد تكشف عن السكري أو ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء العيون بأن فحوص العين قد تكشف عن الإصابة بأمراض أخرى غير أمراض العيون.

وأوضحت الرابطة أن طبيب العيون قد يكتشف، أثناء فحص قاع العين، تغيرات في الأوعية الدموية، وهو ما يشير إلى الإصابة بمرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم.

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كما قد يشير فحص القرنية إلى أحد اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون، مثل: مرض ويلسون، أو ما يسمى تخزين النحاس.

وتكشف الأوعية الدموية، في شبكية العين، الكثير عن الصحة العامة للمرء؛ إذ إنها يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض السكري، في حين أن التهاب العصب البصري يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد.

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