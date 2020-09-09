الامارات | نادي روّاد التواصل الاجتماعي يحتفي بالدفعة الأولى من «دبلوم المؤثرين»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي روّاد التواصل الاجتماعي يحتفي بالدفعة الأولى من «دبلوم المؤثرين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي روّاد التواصل الاجتماعي العربي، التابع لنادي دبي للصحافة، تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في «دبلوم المؤثرين»، المُعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، ومركز التطوير المهني المستمر في بريطانيا (CPD) كأول دبلوم أكاديمي في العالم معني بتدريس الاتجاهات المستقبلية لمنصات التواصل الاجتماعي، وتقييم الآثار التفاعلية التي تُمكّن من تطوير أبعاد جديدة لعمل هذه المنصات، وذلك بمشاركة إعلاميين مؤثرين لهم إسهامات ومبادرات إيجابية على المستوى العربي.

وستباشر الدفعة الثانية من «دبلوم المؤثرين» الدراسة مطلع سبتمبر 2021، بمشاركة خبراء وصنّاع المحتوى في كبرى شركات التواصل الاجتماعي في العالم، مثل: «فيس بوك» و«تويتر» و«لنكد إن» و«غوغل»، و«إنستغرام».

وأسهم برنامج دبلوم المؤثرين، الذي أطلقه النادي العام الماضي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإعلام، عبر برامجها العلمية في مجال الإعلام الرقمي، في ترسيخ مكانة ودور دبي منبراً إعلامياً رائداً في المنطقة، وإيجاد ابتكارات وإبداعات جديدة في المضمون الإعلامي، بما يلبي الاحتياجات الرئيسة في مجال تطوير قدرات رواد التواصل الاجتماعي والاستعداد للمستقبل على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية.

دور محوري

من جهتها، هنّأت مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد، المشاركين في «دبلوم المؤثرين» على تخرجهم من البرنامج، الذي صمم خصيصاً لصقل مهاراتهم، والاستفادة من مواهبهم ورؤاهم وأفكارهم في خدمة الموضوعات التي تهم المجتمع العربي، لاسيما مع تزايد انتشار منصات التواصل الاجتماعي، واتساع تأثيرها بين الشباب.

وأعربت عن تقديرها لكلية محمد بن راشد للإعلام، وما أبدته وكادرها الأكاديمي طوال الأشهر الثمانية الماضية من تعاون وجهود هدفت لمشاركة المنتسبين في دبلوم المؤثرين تجارب عملية، رُوعي فيها أن تكون ذات قيمة مُضافة حقيقية، تعزز قدرة منتسبي الدبلوم من رواد التواصل الاجتماعي الإماراتيين والعرب على زيادة مستوى تأثيرهم الإيجابي في المجتمع، وصولاً إلى الهدف الأبرز، وهو رفع مستوى المردود الإيجابي للإعلام المجتمعي، والاستفادة من قدرة المؤثرين على التأثير في تطوير حياة المجتمعات إلى الأفضل.

وقالت بوحميد: «نحصد اليوم ثمار جهود العديد من فرق العمل التي تعاونت على تحقيق أحد الأهداف التي تأسس من أجلها نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل ثلاث سنوات، ليكون منصة جديدة يمكن من خلالها تعظيم دور وإسهام رواد ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد مشاركتهم في تعزيز فرص التطوير والتنمية للمجتمعات العربية».

وأضافت: «نأمل أن يسهم خريجو الدفعة الأولى من الدبلوم في إحداث التغيير المطلوب على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال ما حصلوا عليه من خبرات على يد الخبراء والأكاديميين، والوقوف على أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة منها وتعزيز إسهامها الإيجابي لخدمة المجتمع في ظل الأهمية المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي ودورها في مختلف جوانب الحياة، سواء الاجتماعية أو الثقافية والاقتصادية وكذلك الإعلامية»، مشيرة إلى أن «دبلوم المؤثرين» إضافة تسهم في تعزيز مكانة دبي كحاضرة للعمل الإعلامي في المنطقة، ومركز متميز للإعلام الجديد والتقنيات الداعمة له.

شراكة فاعلة

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من جانبه، عبّر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، علي جابر، عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة مع نادي دبي للصحافة لاستمرار برنامج دبلوم المؤثرين، الذي يشهد تخريج الدفعة الأولى من منتسبيه كأول برنامج أكاديمي من نوعه على مستوى المنطقة، والمخصص لتنمية قدرات مستخدمي التواصل الاجتماعي، وتزويدهم بخبرات ومعارف أكاديمية متخصصة.

وقال: «نعتز بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم المؤثرين، الذي يؤسس لجيل جديد من الشباب القادر على فهم طبيعة منصات التواصل الاجتماعي والتعامل معها والتأثير في متابعيها، ونأمل دائماً أن يخرج إلى سوق العمل والحقل الإعلامي على وجه الخصوص أفراد قادرون على جعل العالم مكاناً أفضل للعيش من خلال اتباع ممارسات وقواعد أخلاقية ومهنية».

وتابع جابر: «واثقون بأن المبادرات والمشروعات التي ينظمها نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي على مدار السنة، ستشكل نقطة تحول في إعلامنا الجديد في المنطقة، في عالم يتجه إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على التقنية»، معتبراً أن الدفعة الأولى من «دبلوم المؤثرين» ستكون قادرة على بناء تصورات جديدة قائمة على الحد من حالة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.

أول شهادة أكاديمية

بينما قالت العميد المشارك في كلية محمد بن راشد للإعلام، اليسا أيوب، إن «تخريج الدفعة من المشاركين في برنامج دبلوم المؤثرين، يأتي في توقيت تزداد فيه أهمية المحتوى الرقمي الموثوق في الفضاء الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل التداعيات التي فرضتها أزمة (كوفيد-19) على العالم أجمع، التي أثبتت أننا أمام مستقبل جديد، تتزايد فيه أهمية التحول الرقمي».

ابتكار محتوى مسؤول

قال أستاذ الإعلام في كلية محمد بن راشد للإعلام، الدكتور موسى برهومة: «تألّف دبلوم المؤثرين من ستة مقررات أكاديمية، امتدت على مدى ثمانية أشهر، تم تطويرها بمشاركة نخبة من أساتذة كلية محمد بن راشد للإعلام المتخصصين في مجالات الإعلام، والاتصال الاستراتيجي، والصحافة، والابتكار الإعلامي والمحتوى، ليغطي الدبلوم شتى جوانب عالم التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «شكلت تداعيات أزمة (كوفيد ـ 19)، وما واكبها من شائعات حول الوباء، فرصة أمام خبراء الكلية والمشاركين في الدبلوم لتطوير مهارات جديدة حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات، وكيفية تعامل المستخدمين مع هذه الأزمات، وابتكار محتوى عربي يسهم في حماية الجمهور من تأثيرات الإعلام غير المسؤول».

• ستباشر الدفعة الثانية من «دبلوم المؤثرين» الدراسة مطلع سبتمبر 2021.

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