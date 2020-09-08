علاقات و مجتمع
قصة مأساوية جديدة شهدتها أروقة محاكم الأسرة، بعدما قررت إحدى السيدات، وتُدعى "نهلة" سرد قصة ابتزاز زوجها لها، مقابل الأموال.
وقالت "نهلة"، إن زوجها بات يهددها بنشر صورها الخاصة، ولقطات مصورة خلال علاقتهما الحميمة، إن لم تعطه أموالًا لشراء المواد المُخدرة التي يدمنها، الأمر الذي دفعها للجوء للقانون، للتخلص من تلك الزيجة، ووقف محاولات ابتزازها.
لم تكن "نهلة"، الزوجة الأولى التي تقع فريسة لزوج يهدد زوجته بصورها الخاصة، دون مراعاة لميثاق الزواج بينهما، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول هؤلاء الأزواج، وكيفية التعامل معهم.
ومن جانبها، كانت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، حذرت السيدات من الانسياق خلف طلبات أزواجهن غير المعتادة، أو المقبولة، والتي يُمكن أن تصبح ضدها في وقتِ آخر.
وأوضحت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عقوبة هؤلاء الرجال في تلك الحالة، قائلة: "عقوبتهم قانونيًا 3 سنين سجن وغرامة على الأقل 50 ألف جنيه، غير أن الزوجة من حقها أن تطلب تعويضا كبيرا".
وطالبت "أبو القمصان" البرلمان بضرورة تشديد عقوبة الزوج في هذه الحالة، لأنه وصي على الزوجة، ويُدنس ميثاق الزواج: "لازم العقوبة كمان تتضاعف".
ونصحت نهاد أبو القمصان، الزوجات برفض طلبات زوجها في تلك الحالات، قائلة:
- أوعي تتصوري صورة بهزار أو بجد لو خاصة لجوزك حتى لو مسافر
- أوعي تتصوري سيلفي وانتي مش مستعدة حتى لو في تجمع عائلي
- لازم ياخد إذنك في الصورة أو الفيديو اللي هياخده ليكي ولو مخدش إذنك أرفضي.
واختتمت: "لو غفلك وصورك على طول لازم تبلغي مباحث الإنترنت".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعوى خلع "جوزي بيهددني بصوري عريانة".. 3 طلبات لا تنفذيها لزوجك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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