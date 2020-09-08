فتاة المنصورة تحذف "بوست" الزواج من صديقتها وتنشر أدعية وقرآن

علاقات و مجتمع

ساعات قليلة، أصبحت فيها فتاة تُدعى "شيرين مكاوي" متصدرة محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما أثارت الجدل بمنشور تعلن من خلاله زواجها من فتاة أيضًا تُدعى "مريم محسن"، مؤكدة أن الأمر حدث عقب إقناع الأهل.

لم يمر الكثير، إلا وبات الأمن يبحث عن الفتاة وصديقتها، لفحص صفحاتهما الشخصية، وظل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشنون حملات الغضب على الفتاتين.

ساعات وقررت "شيرين" حذف المنشور المثير للجدل نهائيًا، والذي أعلنت فيه أمر الزواج، كما قامت بحذف المنشورات ومقاطع الفيديو الجريئة التي كانت تنشرها على صفحتها.

وعلى الفور استبدلت الفتاة المثيرة للجدل تلك المنشورات الجريئة، بمنشورات تحمل أدعية دينية وآيات قرآنية.

وكتب الفتاة عل صفحتها: "‏لا يزال الله ينقذني في كل مرة ظننت أنها النهاية"، ‏"اللهم كُن معي في كل خطوه بحياتي فلا حول ولا قوّة لي إلّا بك"، والعديد من السور القرآنية.

Advertisements

كما قامت الفتاة بتغيير محل إقامتها المدون عبر صفحتها من "المنصورة" لـ "الإسكندرية"، كما قامت بتغيير اسم الجامعة التي ادعت الالتحاق بها من "نظم ومعلومات" إلى "حقوق".

وقال مصدر إن أجهزة الأمن بدأت في أعمال الفحص المكثف لصفحتي الفتاتين اللتين أعلنتا الزواج من بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتأكد من هويتهما وتحديد أماكن إقامتهما تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأضاف المصدر، أن عملية ملاحقة الفتاتين تجري بشكل عاجل من قبل جهات الأمن المختصة لأن ما حدث منهما يقع تحت طائلة القانون، وبمثابة جرائم جنائية تستهدف هدم قيم المجتمع.

وتابع المصدر أن أجهزة الأمن ستكشف عن تفاصيل الواقعة عقب القبض على المتهمتين.

وقال المحامي أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” إنه سيتقدم ببلاغ لجهات التحقيق القضائية والشرطة ضد الفتاتين ريم محسن وشيرين مكاوي اللتين زعمت إحداهما أنها تزوجت من صديقتها.

وأشار فرحات إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة زواج مثليين من الإناث، عبر فيس بوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.

وتابع فرحات أن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج، في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة للقانون والمبادئ والقيم الإنسانية.