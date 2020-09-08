في أحدث جلسة تصوير.. هيدي كرم تستعرض مهاراتها في ركوب الخيل

علاقات و مجتمع

خضعت الفنانة هيدي كرم، لأحدث جلسة تصوير، نشرت بعض صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "هيدي" في الصور على "حصان" وسط البحر، وأرفقت تعليقا: "حيث ينبض الصفاء والسلام والسعادة النقية". Advertisements وجاءت تعليقات متابعيها على المنشور، "جميلة يا هيدي، قمر". وتشارك الفنانة هيدي كرم في مسلسل " لؤلؤ"، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

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