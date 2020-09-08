أبرز نقشات ملابس لا تفارق اطلالات البلوغرز السعوديات تعرّفي عليها

نقشات الملابس لا تفارق اطلالات البلوغرز السعوديات، فهي تمنحهنّ الكثير من التميّز والحيويّة، ليلهمن الجميع بأفكار رائعة مواكبة للموضة تبعد الملل عن الإطلالة، خصوصًا و إنّها من القطع التي تضاعف جمال المرأة في الصور.

تتنوّع التفاصيل التي يختارها مصمّمو الأزياء لتصميم القطع بما يمنح المرأة التميّز، ومن أبرزها النقشات التي تطلّ في كلّ موسم من مصادر وحي مختلفة، منها الجريئة للمرأة التي تريد أن تكون محطّ الأنظار، ومنها الناعمة لمن تريد تجسيد شخصيّتها الأنثويّة الهادئة. وقد لاحظنا أنّ البلوغرز السعوديّات هنّ السباقات لاعتماد أجمل النقشات، فتعرّفي معنا على تلك المفضّلة لديهنّ، لتتمتّعي مثلهنّ بإطلالة فريدة وجذّابة.

من وحي الغابات

سواء في الصيف أو في الشتاء، تعكس السعوديّات حبّهن لعالم الغابات، فيعتمدن مثلًا ملابس مزيّنة بنقشات من وحي الغابات الاستوائيّة، مثل صور الحيوانات التي تقطن على أرضها ، والفاكهة التي تنبت فيها. ويعدّ هذا الخيار مثاليًّا لمن تبحث عن إطلالة في غاية التميّز.

النقشات الشرقية

تحرص المرأة السعوديّة على عكس حبّها للحضارات الشرقيّة، فتعتمد إطلالات تحمل الكثير من التفاصيل التي تذكّرنا بها، مثل النقشات التي يتطلّب تنفيذها الدقّة والخبرة، والتي نراها على الكثير من القفاطين والفساتين والقمصان وغيرها من الملابس وحتّى الأكسسوارات.

المربّعات الصغيرة

تحرص المرأة السعوديّة على أن تكون مواكبة للموضة في كلّ الأوقات، وتعتمد الصيحات الأكثر رواجًا، أبرزها نقشة المربّعات التي باتت ترافق الأزياء في كلّ موسم، بمختلف أشكالها وألونها. وتعدّ هذه الصيحة مثاليّة للإطلالات النهاريّة.

نقشة جلود الحيوانات

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نقشة جلود الحيوانات هي من الصيحات الأحبّ على قلب السعوديّات، فهي تعكس جرأتهنّ وقوّتهنّ، فيخترن الكثير من الأزياء والأكسسوارات المزيّنة بها، سواء للإطلالات اليوميّة أو للتألّق في السهرات. فلا تتردّدي باعتمادها بدوركِ، ولمزيد من التميّز، نسّقيها مع أكسسوارات لا تتخلّى عنها المرأة السعوديّة.

نقاط البولكا

تجتاح نقاط البولكا منذ مواسم عروض الأزياء، وهي من الصيحات التي عشقتها أيقونات الموضة، مثل مارلين مونرو. وها هي اليوم لا تفارق خزانة مواكبات الموضة السعوديّات، إذ نراها ترافق إطلالات الكثير من البلوغرز، اللواتي يخترنها بمختلف الألوان ويبدعن في تنسيقها بما يمنحهنّ لمسات رائعة، ومن بينهنّ آ ية فوزي التي تستلهمين منها أفكارًا للمحجّبات.

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