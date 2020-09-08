تختلف عن البالغين.. 5 أعراض لفيروس كورونا أكثر شيوعا لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تختلف أعراض فيروس كورونا المستجد الأكثر شيوعا لدى الأطفال، عن تلك التي تظهر عند البالغين أو كبار السن بشكل عام.

ويستعرض "الخليج 365"، 5 أعراض لفيروس كورونا أكثر شيوعًا لدى الأطفال، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

كشفت نتائج تطبيق King's College (كلية كينجز لندن)، عن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

وفقا للتطبيق فإن 52٪ من الأطفال في سن المدرسة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لم يسجلوا الأعراض الكلاسيكية للبالغين.

من المعروف أن الأعراض الرئيسية الثلاثة لفيروس كورونا لدى البالغين، هي سعال مستمر، وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاسة التذوق والشم.

ولم يسجل ثلث الأطفال الذين ثبتت إصابتهم أيًا من الأعراض المعروفة، والتي تشمل آلام العضلات والارتباك، ويشير الخبراء إلى أن هذا قد يعني أن العديد من الأطفال لا يعانون من أعراض، ولكن هذا يعني أنهم لا يظهرون أعراض.

في الأسبوع الماضي فقط، حذر البروفيسور تيم سبيكتور، الذي قاد فريق تعقب الأعراض، من أن الآباء بحاجة إلى توخي اليقظة عند ظهور أعراض غريبة على أطفالهم، حيث كشفت البيانات الواردة من التطبيق الآن، أن أهم أعراض كورونا عند الأطفال هي التعب.

أهم خمسة أعراض عند الأطفال

يقول الخبراء إن على الآباء الانتباه إلى الأعراض التالية عند أطفالهم.

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- إعياء

- صداع الرأس

- حمى

- التهاب الحلق

- فقدان الشهية

وتستند النتائج إلى تحليل 198 طفلاً كانت نتيجة اختبارهم إيجابية وحوالي 15800 اختبارهم سلبي، من بين 198 طفلاً ثبتت إصابتهم بالفيروس، عانى 55 في المائة من التعب.

ثاني أكبر الأعراض كان الصداع مع معاناة 53 في المائة، والحمى بعد ذلك مع 49 في المائة يعانون من هذا، و38 في المائة يعانون من التهاب الحلق و35 في المائة يعانون من فقدان الشهية.

ووجدت أيضًا النتائج أن 15٪ من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يصابون أيضًا بطفح جلدي غير عادي.

يقول البروفيسور سبيكتور: "أعتقد أنه من الممكّن أن يعرف الجميع ماهي هذه الأعراض ويبدأوا في العمل عليها ويمكننا معًا إحداث فرق كبير، لذلك من الضروري أن نفهم كيف يؤثر كوفيد-19 على الأطفال وأن نسلط الضوء على الاختلافات المحتملة".

يضيف: " "إن معرفة أن الأطفال يعانون من أعراض الجهاز التنفسي في كثير من الأحيان بشكل أقل وأكثر عرضة للمعاناة من الصداع والتعب والطفح الجلدي، سيساعد الآباء على اتخاذ القرارات الصحيحة لإبقائهم في المنزل حتى يشعرون بالتحسن".