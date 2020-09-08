5 طرق لتجديد طاقة الجسم والتغلب على خمول منتصف اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: تتسبب بعض العوامل، مثل ارتفاع درجات حرارة الجو، واتباع عادات غذائية خاطئة، في انخفاض مستوى طاقة الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل في منتصف اليوم، وفقدان القدرة على أداء المهام المطلوبة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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