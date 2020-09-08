إطلالات ريهام عبد الغفور الجريئة في ذكرى ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - احتفلت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور يوم الأحد الماضي بذكرى ميلادها الـ42، حيث إنها من مواليد 6 سبتمبر/أيلول عام 1978، هي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور، تخرجت في كلية التجارة قسم لغة إنجليزية.

وفيما يتعلق بحياتها الخاصة، تزوجت ريهام عبد الغفور رجلاً من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنها يوسف، وبعد الطلاق تزوجت من شريف الشوبكي، وأنجبا ابنهما فاروق.

أبدعت ريهام عبد الغفور بالتمثيل، لكن ملامحها حصرتها في الكثير من أدوار الفتاة الطيبة، فتمردت على هذا الأمر، واتجهت لأدوار الشر، وبهذا التمرد تغيرت إطلالاتها بشكل كبير ولافت، وبدأت تعتمد على الإطلالات الجريئة.



إطلالات كاجوال من ريهام عبد الغفور

إطلالات كاجوال من ريهام عبد الغفور



دائماً ما تختار ريهام عبد الغفور الملابس العصرية الكاجوال، التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن، كما أنها تركز بشكل كبير على القصات التي تبرز أنوثتها وتعكس شخصيتها المتجددة، خاصة من ناحية الألوان التي تختارها.

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الإكسسوارات في إطلالات ريهام عبد الغفور

الإكسسوارات في إطلالات ريهام عبد الغفور



لا تقل الإكسسورات أهمية في الإطلالات عن الملابس لدى ريهام عبد الغفور، فقد سعت مؤخراً إلى رسم شخصية خاصة بها، إن كان من ناحية اختيار قصات الشعر أو الإكسسوارت التي تتألق بها دائماً، وفي الصورة أعلاه؛ ظهرت الممثلة المصرية بقصة شعر وستايل ملابس أكثر جرأة، حيث اختارت الكيمونو الملون مع توب باللون الأسود، ونسقت معه عقداً طويلاً باللون الفضي، كما أنها دائماً ما تعتمد ارتداء الكثير من الأساور الفضية والملونة في إطلالاتها.

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ريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء

ريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء



كما تغيرت الإطلالات الكاجوال للنجمة ريهام عبد الغفور مؤخراً، وأصبحت أكثر جرأة، كذلك فعلت بإطلالاتها على السجادة الحمراء، حيث كانت اختياراتها مؤخراً تبرز مفاتنها بشكل أكثر، كما هو الحال في الصورة أعلاه؛ حيث اختارت كروب توب وتنورة طويلة، مع فتحة أعلى الساق باللون الأحمر.

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شاهدوا إطلالات ريهام عبد الغفور التي أصبحت أكثر جرأة مؤخراً.