اختاري الحذاء الأصفر لإطلالتك على طريقة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يتربع اللون الأصفر عرش الألوان الرائجة لعام 2020، سواء في الأزياء أو الاكسسوارات، حيث يضيف لمسة حيوية لإطلالاتك الصيفية، وقد برزت الأحذية باللون الأصفر بتصميمات مختلفة.

شاهدي موديلات احذية باللون الاصفر وتعرفي الى طريقة تنسيقها من وحي النجمة سيرين عبد النور.



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إطلالة سيرين عبد النور بالحذاء الأصفر

سيرين عبد النور





في إطلالة عصرية أنيقة، ارتدت سيرين التي شيرت الأبيض المطبوع مع سروال رمادي وأكملت إطلالتها بحذاء كلاسيكي باللون الصفر وبكعب عالي، وأضاف الحذاء لمسة حيوية لإطلالتها البسيطة والناعمة.





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أحذية باللون الأصفر 2020





قدمت العديد من الماركات أحذية أنيقة بتصاميم متنوعة باللون الأصفر.



من ماركة غوتشي Gucci، اخترنا لكِ صندل أصفر بكعب عريض ومزين باكسسوار معدني يحمل شعار العلامة من الأمام.

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GUCCI



كما قدمت الماركة حذاء رياضي أصفر يمكن تنسيقه مع إطلالاتك النهارية.



ولتحصلي على إطلالة أنثوية جذابة، يمكن أن تختاري الصندل الأصفر بالكعب العالي من صندل جيس Guess بسوار الكاحل.



وبرزت صيحة أحذية الـMules باللون الأصفر، مثل حذاء Malone Souliers المزين بحلقة برّاقة، وحذاء برادا Prada، وكلاهما بكعب قصير ومريح.



وقدمت ماركة توري بورش Tory Burch تصميم أنيق وجذاب هذا العام باللون الأصفر، وهو حذاء كلاسيكي ومزين بالفيونكة الأمامية الكبيرة مع كعب عالي باللون الأبيض.

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