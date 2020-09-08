للمحجبات.. استوحين خياراتكن في العمل من نوف العصفور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تفضِّل الفتيات التنوع في خيارات الأزياء الرسمية المناسبة للعمل، ولأن المحجبات يواجهن بعض الصعوبة في الظهور بإطلالة متجددة وأنيقة على مدار العام، فإننا نلهمكِ -عزيزتي- عدة خيارات من نوف العصفور، وهي مدونة موضة وكاتبة كويتية تمتلك أسلوبًا مُلْهِمًا لجميع الفتيات المحجبات، حيث تحرص على تقديم النصائح المهمة المتعلقة بعالم الأزياء والموضة، وكيفية تنسيق الأزياء بطرق محتشمة وعصرية دومًا، وتنشر الكثير من الخيارات لأزيائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام؛ حيث يتابعها من خلاله أكثر من ربع مليون شخص، فاستوحي من خياراتها ما يناسب شخصيتك وقوامك.



خيارات الأزياء بالألوان الداكنة لإخفاء عيوب الجسم

خيارات الأزياء بالألوان الداكنة لإخفاء عيوب الجسم



إن كنتِ ذات جسم ممتلئ وترغبين في إطلالة أنيقة للعمل وتخفي تفاصيل جسدك وعيوبه، يمكن لنوف أن تلهمكِ عدة خيارات؛ حيث تأنقت ببنطال أسود وبلوزة سوداء طويلة مزينة بخطوط بيضاء في الأطراف ومزينة بحزام أسود للخصر، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطالًا وبليزر باللون الأسود وزينتهما بربطة بيضاء للخصر، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالأبيض، ولمظهر أكثر شبابية؛ تزينت نوف ببنطال وبلوفر يكسوهما اللون الأسود المزين بالأبيض، وأكملت حجابها وحذاءها بالأبيض والأسود.

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إطلالات رسمية باللون الأبيض للنحيلات

إطلالات رسمية باللون الأبيض للنحيلات



تعتمد نوف العصفور إطلالات اللون الأبيض في أغلب الإطلالات النهارية؛ وذلك لأنه يتناسب مع أجواء الصباح والعمل، ويضفي إطلالة رسمية مذهلة، فإن كنتِ تمتلكين قوامًا ممشوقًا ومتناسقًا ولا تخشين ظهور تفاصيل جسدك؛ فيمكنكِ استيحاء هذه الخيارات من نوف العصفور؛ حيث أطلت ببنطال وبليزر وبلوزة باللون الأبيض، مع حقيبة بنية وحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض؛ لمظهر نقي ومفعم بالحياة، واختارت بنطالًا طويلًا أبيض مع معطف أبيض طويل مزين بحزام أسود للخصر، وأكملت تفاصيل الإطلالة وإكسسواراتها بالأبيض والأسود؛ لزيّ حيادي أنيق، وارتدت في إطلالة أخرى بلوزة وحجابًا باللون الأبيض مع بنطال واسع وحقيبة باللون الأسود.

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أزياء كاجوال شبابية للعمل

أزياء كاجوال شبابية للعمل



إن كنتِ ممن يفضِّلن الأزياء الشبابية في العمل، فقد ظهرت نوف بقميص أبيض رسمي وتنورة بليسيه بنية، وأكملت إكسسوارات هذه الإطلالة بتدرجات الأبيض والبني؛ لمظهر حيادي أنيق، وتألقت ببنطال أسود مع قميص أبيض طويل مزين بالأخضر، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بألوان الأزياء ذاتها؛ لزيّ أنيق ومنسق بعناية، وفي إطلالة أخرى تجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع بليزر بني وحقيبة خضراء للخصر، وظهرت ببنطال جينز أزرق مع معطف صيفي طويل باللون البنفسجي؛ لإطلالة كاجوال أنثوية.

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