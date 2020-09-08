فوائد الليمون للوَجْه قبل النوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - الليمون من أكثر الفواكه المفيدة للإنسان؛ حيث يمتلك عدة فوائد باحتوائه على فيتامين ج وسي، بالإضافة إلى الكالسيوم والماغنيسوم والبوتاسيوم، ويحتوي على خصائص مضادةٍ للأكسدة وللجراثيم والفطريات، وخصائص قابضة تُساعد على تحسين جمالك، ولا سيما البشرة؛ حيث يدخل في الاستعمالات التجميلية لكونه غنيًّا بالعناصر الغنائية المهمة، ولأن الكثيرات من النساء يبحثن عن فوائد الليمون بعد ظهور الكثير من الاستخدامات أهمها للوجه، ولا سيما استعماله قبل النوم، فقد جمعنا لك مجموعة من فوئد الليمون ونصائح قبل استعماله.



فوائد الليمون قبل النوم

فوائد الليمون قبل النوم



يحتوي الليمون على العديد من الفوائد التي تساعد على جعل بشرتك صافية وصحية، أولها مكافحة الشيخوخة والتخلص من الهالات السوداء؛ حيث إن الليمون غني بفيتامين سي، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين والتقليل من الانتفاخات تحت العين التي تحدث نتيجةً لقِلَّة النوم أو الإجهاد، وهو مضاد للشيخوخة، ويساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بالإضافة لكونه من أكثر المواد الفعالة لتطهير البشرة وتقشيرها؛ حيث يحتوي الليمون على خصائص قابضة مُضادة للميكروبات والبكتيريا، والتي تعمل على تطهير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وإزالة حب الشباب، كما يُعالِج الأكزيما والبشرة الدهنية بإزالة الزيوت الزائدة من البشرة، ويساعد على التخلص من الرءوس السوداء التي تظهر على الأنف، والمنطقة المحيطة بها لاحتوائه على حمض الستريك الذي يُساعد على تقشيرها بسهولةٍ وفاعليةٍ؛ للحصول على وجهٍ مُشرقٍ وناعم، إلى جانب مساهمته في شفاء القروح؛ إذ يحتوي على خصائص مضادةٍ للفيروسات، كما يحتوي على خصائص تبييض تُساعد على التقليل من لون البقع المعرَّضة لأشعة الشمس وحروق البشرة الناتجة عنها والندوب الناتجة عن إصابات الجلد، ويساعد على التخلص من سُمْرَة الوجه، وتفتيح لونها، ويساعد على ملء المسام المفتوحة، وعلاج الكلف والنمش؛ لكونه غنيًّا بحمض الفوليك.

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نصائح لاستخدام الليمون على الوجه

نصائح لاستخدام الليمون على الوجه



هناك العديد من النصائح التي يجب اتِّباعها عند استخدام عصير الليمون للبشرة، ومنها نحذِّرك من استعمال الليمون للبشرة الحساسة، أو تخفيف عصير الليمون عند استخدامه، ونذكِّرك بأنه يجب وضع مرطِّب مناسب للبشرة بعد استخدام الليمون؛ وذلك لأن الليمون يُسبب جفافًا للجلد نتيجةً لاحتوائه على خصائص قابضة، كما يجب عليك التوقف عن استخدام الليمون إذا حدث لكِ تهيُّج للجلد، أو حكة، أو حرق، ويجب أيضًا تجنُّب التعرُّض للشمس عند وضع عصير الليمون على الوجه؛ وذلك لحماية البشرة، ويجب الابتعاد عن وضع عصير الليمون حول المناطق المحيطة بالعين وعلى الجفون؛ لحمايتها من الحروق والتهيُّج

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