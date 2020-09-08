كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - ترغبين باستعادة النضارة والتألق لبشرتك، لا سيما بعد تعرّضها لأشعة الشمس الضارة خلال فصل الصيف وتبحثين عن أفضل العلاجات الطبيعية الآمنة والفعّالة في علاج جميع أنواع مشكلات البشرة والحفاظ على صحتها وجمالها، بعيداً عن استخدام العلاجات والمستحضرات التجميلية التي قد تُسبّب أحياناً الحساسية والآثار الجانبية للبشرة الحسّاسة؟! "الخليج 365.نت" يقدّم لك فوائد عشبة العصفر الجمالية في السطور الآتية:

فوائد عشبة العصفر الجمالية

فوائد عشبة العصفر للوجه

ترتكز فوائد نبات العُصْفُر في زيته، الذي يُستخرج من بذور العُصْفُر، ويُعتبر قيّم جدًا طبيًا، ويُعتبر أحد الزيوت النادرة، ويتم إستخدامه في صناعة مستحضرات التجميل، ومن أيرز فوائده للبشرة ما يأتي:

يمنح البشرة ترطيبًا مثاليًا، وخصوصًا البشرة الجافة والحسّاسة، حيث أنه يعمل على حبس الرطوبة والماء داخل الجلد.

يُساعد في إزالة الندبات والعيوب الأخرى من سطح الجلد، ويترك البشرة أكثر شبابًا وأكثر جاذبية.

يُنظف البشرة والمسام بشكل عميق، ويمنع ظهور الرؤوس السوداء، الناتج عن تراكم الأوساخ تحت الجلد.

يقضي على حب الشباب، ويُساعد في التخلّص من البكتيريا والشوائب من الجلد، كما يُعزز تجديد خلاياها ويعالج الحبوب والندبات بشكل أسرع.

يُحافظ على رونق وجمال البشرة، ويُقلّل من ظهور التجاعيد، ويُحفّز إنتاج خلايا جديدة بديلة للخلايا التالفة.

يُستخدم لعلاج الأكزيما والصدفية.

خلطات عشبة العصفر للعناية بالبشرة

خلطات عشبة العصفر للعناية بالبشرة والحفاظ على جمالها

إخترنا لك، وصفات طبيعية مفيدة للبشرة وسهلة الإعداد في المنزل بإستخدام العُصْفُر أو زيت القرطم، ومن أبرزها:

خلطة زيت العصفر

يُعد زيت العصفر من الزيوت الطبيعية الفعّالة والآمنة في علاج مشكلات البشرة

يُعتبر زيت العُصْفُر من الزيوت المفيدة لترطيب البشرة خصوصًا لأصحاب البشرة الجافّة، ويُساعد زيت بذور العنب على شَدِّ الجلد، ومكافحة التجاعيد، والندوب، لإحتوائه على فيتامين C، D، E، إلى جانب أثره الكبير في إزالة علامات التمدُّد، والتشقُّقات، بالإضافة إلى زيت عباد الشمس الذي يحافظ على نعومة البشرة ويساعدها على الإحتفاظ برطوبتها لأطول مدّة ممكنة، ويمنحها نضارةً وحيويّةً، كما يُغذّي البشرة ويحافظ على صحّتها وسلامتها.



المُكوِّنات:

من 10 إلى 18 قطرة من زيت العُصْفُر.

القليل من زيت من الزيوت المضادّة للأكسدة، مثل زيت بذور العنب، وكذلك يضاف زيت عباد الشمس.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات معًا، وتوضع في زجاجةٍ غامقة اللون وتحفظ الكميّة في الثلاجة، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون، بعد ذلك يتم وضع عدّة قطرات من زيت العُصْفُر ويجب التأكد من تغطية كامل الوجه بالزيت، ثم يدلك الوجه برفقٍ مع الحرص على تجنب دخول الزيت في العينين، وينصح بعدم إستخدام هذه الخلطة عند الخروج من المنزل.



خلطة زيت العصفر وغسول البرتقال والزبادي

خلطة عشبة العصفر لإزالة الرؤوس السوداء

تُعتبر هذه الخلطة بمثابة منظفٍ فعالٍ جدّاً في إزالة وعلاج الرؤوس السوداء، بالإضافة لمفعول الزّبادي الذي يعمل على تقشير البشرة بحيث يزيل خلايا الجلد الميّتة دون التّسبّب بتهيّج البشرة، مما يُسرّع من عمليّة تجديد الخلايا، أما قشر البرتقال يُساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الوجه، وبذلك يمنع الشيخوخة المُبكرة، بالإضافة إلى الشوفان المطحون الذي يُساهم في تصغير حجم المسامات في الوجه، والتقليل من كميّة الدّهون التي قد تتجمع فيها.



المُكوِّنات:

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ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور.

ملعقة كبيرة من زيت العُصْفُر.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

طريقة الإستخدام:

تمزج المُكوِّنات معًا حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم تدلك البشرة بالعجينة بحركةٍ دائريةٍ لمدّة خمس دقائق مع الحرص على عدم ملامسة منطقة تحت العينين، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيدًا، ويستخدم هذا المنظف يوميّاً للحصول على النتائج المطلوبة.

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عشبة العصفر في سطور

عشبةالعصفر وفوائدها الجمالية

ينتشر نبات العُصْفُر أو القرطم في عدّة بلدانٍ عربيّة مثل سوريا، وبلدانٍ أوروبيّة مثل روسيا، وبلدان الشرق الأقصى، مثل الصين واليابان، وبلجيكا، والهند، والباكستان، وهو نبات عشبي مُعمَّر ينتمي إلى فصيلة النجميات.

العُصْفُر أو القرطم نبات من الفصيلة النجمية، يُستعمل لصبغ الأكل وله فوائد طبية، الجزء المُستعمل من النبات هو أمتعة أزهارالعُصْفُر.

يكون لون العُصْفُر أصفر أو أحمر وحسب نوع الزهرة، حيث يتم الحصول عليه عن طريق سحق أوراق العُصْفُر ذات اللون الأصفر والأحمر الداكن، ومن ثم إستخدام البودرة الناتجة عنه، كنوع من التوابل في الطهي، وفي صناعة مستحضرات التجميل.

تُستخدم بذور العُصْفُر لإنتاج الزيت وتتراوح نسبة الزيت في البذور ما بين 25- 40 % حسب الصنف وموعد الزراعة، وهو من الزيوت الصحية، لوجود نسبة عالية من الزيوت غير المشبعة خاصة حمض اللينوليك والأوليك.

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