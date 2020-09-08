كيفية الحفاظ على لون بشرة موحد في ظل استخدام قناع الوجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - لقد غيّر فيروس كورونا التاجي بشكل تام، كيفية التعاطي مع الكثير من الجوانب المتعلقة بحياتنا، وخصوصاً طريقة العناية بالبشرة في ظل ضرورة التقيد بارتداء قناع الوجه بشكل يومي، لا سيما إذا كنت مضطرة للعمل خارج المنزل. إلا أن قناع الوجه يسبب مشكلة مزعجة، وهي بشرة وجه بلون غير متكافئ، بحيث يصبح النصف السفلي من الوجه بلون أفتح، والنصف العلوي من الوجه بلون داكن لا سيما مع التعرض لأشعة الشمس، إضافة الى الخط الداكن الذي يظهر عند حدود الماسك. فكيف تعالجين هذه المشكلة، الإجابة في هذا المقال.



ضعي الواقي الشمسي على كامل وجهك

ضعي الواقي الشمسي على كامل وجهك



عند ارتداء الماسك، احرصي على تطبيق الواقي الشمسي على كامل وجهك، وليس على المنطقة المكشوفة فقط، واحرصي على اختيار أنواع الواقي الشمسي التي تثبت على البشرة، ويعصى قناع الوجه على مسحها، مما يضمن حماية البشرة من أشعة الشمس لساعات طويلة، وتجنب ظهور أي خطوط داكنة على البشرة. ننصحك باستخدام Neutrogena Sheer Zinc Mineral Sunscreen Stick.

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النظارات الشمسية والقبعات

النظارات الشمسية والقبعات



إضافة الى الواقي الشمسي، يعد ارتداء نظارات شمسية كبيرة الحجم مع عدسات واقية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، أفضل طريقة للحفاظ على لون بشرة موحد، ومكافحة ظهور الخطوط الداكنة التي تظهر عند الحدود الفاصلة بين الماسك والجهة العلوية من الوجه. أما القبعات فأنواع كثيرة منها باتت تحمل اليوم تصنيفاً من عامل الحماية من الشمس، ولها حوف عريضة تغطي وتظلل المنطقة بأكملها بين الجبهة وقناع الوجه.

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ترطيب وتقشير البشرة

ترطيب وتقشير البشرة



حتى لو لم يكن لديك الوقت الكافي، من الضروري أن تحرصي على ترطيب بشرتك بشكل يومي في الصباح والمساء، والقيام بتقشيرها مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع، وذلك لتجديد البشرة والتخلص من الخلايا الميتة والحفاظ على لون بشرة موحد ومشرق. كذلك، بإمكانك استخدام بين الحين والآخر مستحضر التسمير الذاتي، باستخدام فرشاة مكياج كبيرة وكثيفة لتطبيق شامل، واحرصي على تطبيقه بحركات دائرية لمزجها جيداً. من ثم انتظري 30 ثانية وارتدي بعدها قناع الوجه.



مستحضرات الفيتامين سي

مستحضرات الفيتامين سي



عززي روتين العناية ببشرتك بالسيروم والكريمات الغنية بالفيتامين سي، التي تعمل على توحيد لون البشرة ومعالجة فرط التصبغ، ومعالجة أي تغير في لون البشرة ينتج من ارتداء قناع الوجه، ومكافحة ظهور الخطوط والبقع الداكنة على البشرة.

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