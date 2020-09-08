بعد استخراج 6500 جنيه من بطن رجل.. أماكن تخفي فيها الأموال عن زوجتك

لايف ستايل

في واقعة مثيرة للدهشة، استطاع أطباء قسم طوارىء مستشفى قصر العيني العام، استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن أحد المواطنين خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 4 ساعات.

كان يعانى المريض من آلام شديدة في البطن، حيث تم عمل أشعة مقطعية أثبتت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات.

أماكن تساعدك على اخفاء اموالك

واختلفت الأقاويل حول أسباب قيام الزوج بإخفاء أمواله داخل معدته، منها إخفاؤها بسبب زوجته، لذلك هناك طرق مختلفة تساعد الزوج على إخفاء أمواله منها، كما ذكرها موقع "Life Style"

في زجاجة بلاستيكية مانعة لتسرب الماء أو في الخزان على ظهر المرحاض.

داخل الجوارب القديمة.

في زجاجات فارغة.

خلف لوحة على الجدار.

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بين صفحات كتاب

في وسط الكتب يمكنك إخفاء النقود ولكن احرص على ألا يكون المبلغ كبيرًا حتى لا يظهر ويكشف الأمر بسهولة.

أسفل النباتات

يمكنك وضع النقود في كيس بلاستيكي محكم ثم تقوم بدفنه داخل حوض النباتات.

في الثلاجة

يمكنك وضع النقود في كيس بلاستيك أو في علبة بلاستيكية وتغطيتها بشكل حذر حتى لا يتضح ما بها ووضعها في الثلاجة بشكل طبيعي لا يلفت النظر لها.

خزانة الأحذية

يمكنك استغلال خزانة الأحذية التي تزدحم بكل أنواع الأحذية القديمة والحديثة كمكان سري لحفظ النقود.

بين لعب الأطفال

مكان لعب الأطفال يمكنه أن يكون مكانا مؤقتا مثاليا لحفظ النقود في الأوقات أو الأيام التي تضمن أن الأطفال لا يستخدمونها فيها، ربما أثناء السفر، فهذا المكان الذكي أيضًا ربما يكون صعب الوصول أو التفكير فيه.