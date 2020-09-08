أيام أكثر لطلبة رياض الأطفال والابتدائي بالمدارس.. خبراء يوضحون

ماما

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مجموعة من القرارات اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد، من ضمنها عودة طلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي 4 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى تقليص ساعات الحضور إلى ساعتين يوميا.

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خبير تربوي: قرار زيادة عدد أيام حضور طلبة ابتدائي له أبعاد تعليمية

أوضح مجدي حمزة، خبير تربوي، أن قرار عودة طلبة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 4 أيام، له أبعاد فلسفية وعلمية وتربوية، "لازم يكون التعامل مباشر بين الطالب والمعلم في هذه المرحلة العمرية".

وأكد "حمزة"، أثناء حديثه لـ "هُن"، أن هذا النظام له فوائده التي تساعد على ترسيخ الطفل في هذه المرحلة وتأهيله للدراسة.

ويرى فيما يتعلق بحضور الطلبة ساعتين في اليوم الدراسي، أنه قرار لا يعود على الطالب بفائدة علمية، ولا يوجد له معنى من وجهة نظره، "الطالب مش هيحصل على الكم المناسب في ساعتين".

أستاذ مناعة: نسبة حدوث عدوى كورونا بين الأطفال أقل من الشباب

وعلى الجانب الآخر، أوضح عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، فيما يتعلق بعدد أيام حضور طلبة رياض الأطفال والابتدائي، أن ارتباط الطفل بالمدرسة من الأمور الهامة، بالإضافة أن نسبة حدوث العدوى بين الأطفال أقل كثيرا من الشباب وكبار السن.