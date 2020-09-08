ابنة تاجر سلاح وزميلة دراسة.. معلومات عن فتاتي واقعة "الزواج المثلي"

علاقات و مجتمع

"أخيرا وبعد محولات كتيرة لـ إقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".. منشور دونته فتاة تُدعى شيرين مكاوي، زاعمة زواجها رسميًا من صديقتها التي تُدعى "ريم محسن"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الأمر الذي بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بعديد من الانتقادات حول تلك الخطوة، في حين سخر البعض منهما.

وعلى الرغم من إعلان الفتاتين زواجهما، من خلال تغيير حالتهما الاجتماعية، عبر حساباتهما الشخصية، إلا إنه لا توجد صورة واحدة تجمع الفتاتين سويًا مع هذا الخبر.

من هما ريم وشيرين أصحاب الواقعة؟

ومن خلال جولة في الحسابات الرسمية، للفتاتين، وُجد إن

الفتاة الأولى، تُدعى شيرين مكاوي. وهي فتاة في ريعان شبابها، من مدينة المنصورة.

درست بمدرسة الملك الكامل الثانوية.

تدرس بكلية النُظم والمعلومات.

مدونة عبر حسابها اسما تعريفيا يُدعى "بنت تاجر سلاح".

تنشر الكثير من المنشورات الساخرة حول الرجال، مؤكدة أنهم لا يستحقون الثقة.

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تنشر العديد من الصور الشخصية الجريئة.

التحقت بموقع التواصل الاجتماعي منذ عامين.

لديها أكثر من 70 ألف متابع على "الفيسبوك"

من هي ريم مُحسن؟

أما الفتاة الآخرى، التي زعمت "شيرين" الزواج منها فهي تُدعى ريم محسن

من (آجا) بالدقهلية.

تقطن بالمنصورة.

درست أيضًا بمدرسة الملك الكامل الثانوية.

لا تنشر العديد من الصور الشخصية عبر حسابها.

الأمن يفحص حقيقة الحسابات: "لم نتأكد حتى الآن"

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من وجود الفتاتين داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أنه في حالة التأكد أن الزواج حدث داخل مصر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.

وأكد أن الأمر مازال في حالة "مزاعم" دون تأكيد حتى الآن.