نور عمرو دياب تعوض الاختفاء بظهورها 3 مرات خلال 10 أيام

لايف ستايل

الاختفاء عن الأنظار والحياة البعيدة عن "السوشيال ميديا"، من الأشياء المعروفة عن نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة، بعكس شقيقتيها "جانا وكنزي" اللتين اعتادتا مشاركة متابعينهما بفيديوهات وصور عن حياتهما الشخصية، ورغم ذلك ففي مدة قليلة لم تتجاوز الـ10 أيام، تردد اسم "نور" في 3 مرات مختلفة ما بين المواقف والصور.

رسالتها لوالدها والدتها

عدد قليل من الصور نشرتها "نور" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، ففي أواخر الشهر الماضي، نشرت صورتين، من طفولتها، إحداهما مع والدها الهضبة، وجاءت الأخرى مع والدتها الفنانة شيرين رضا.

تعليق بسيط اكتفت به "نور" على صورها مع والدها والدتها، كما أنها تغلق تعليقات متابعيها على صورها عبر "إنستجرام".

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وفي الوقت ذاته، بعثت الفنانة دينا الشربيني، رسالة اشتياق إلى "نور"، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، وهو ما ردت عليه "نور" قائلة: "وحشتيني أيضًا يا دينا".

صورتها مع شقيقتها كنزي

وبعد الرسائل المتبادلة، جاء الظهور الثاني لنور عقب أيام قليلة، إذ شاركت كنزي عمرو دياب بمقطع فيديو جديد يجمعها بشقيقتها "نور"، لا يتعدى الـ15 ثانية، بـ"فلتر الفراشات"، مبتسمتين للكاميرا، وظهرت "كنزي" وهي تخرج لسانها.

إطلالة محتشمة على "الإنستجرام"

أما بالأمس جاء الظهور الثالث في مدة لم تتجاوز الـ10 أيام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للابنة الكبرى للهضبة "نور"، إذ نشرت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت "نور"، من خلال صورتها الجديدة بإطلالة محتشمة لها، إذ ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة مع بنطلون من اللون البيج، وظهرت واقفة مستندة على الحائط بجوار مدفأة، معلقة على الصورة: "مدفأة الخريف".