الامارات | استخراج آلاف الجنيهات من بطن مواطن مصري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن أطباء في مستشفى قصر العيني في مصر، من استخراج مبلغ مالي بلغ 6500 جنيه من بطن مريض في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات. ونقلت صحيفة " اليوم السابع" عن الدكتور عبد الرحمن مصطفى الذي أجرى العملية، إن المريض كان يعاني من ألم شديد في البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعاني أيضا من التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التي استغرقت 4 ساعات، ولم توضح الصحيفة سبب ابتلاع الرجل لهذه المبالغ.

وأضاف الطبيب بحسب "روسيا اليوم" : "كان المبلغ 6500 جنيه عملة ورقية موجودة في أربع لفافات مما سببه له مشاكل في الأمعاء، وليست هذه هي الحالة الوحيدة لاستخراج عملات وأشياء غريبة من البطن فمن قبل استخرجت من معدة مريض، 39 مسمارا وقصافة وولاعة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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