للشيكولاتة السائلة 5 أضرار وفائدتان و3 فئات ممنوعة من تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتبر الشوكولاتة السائلة من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها الرائع واللذيذ، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن لها العديد من الأضرار على الصحة العامة.

ويوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، أضرار الشوكولاتة السائلة على الصحة العامة والأشخاص الممنوعين من تناولها.

أضرار الشوكولاتة السائلة:

- تحتوي على نسبة عالية من السكر، ولا يقتصر أضراره على زيادة الوزن فقط، ولكن قد يصل الأمر إلى الإصابة بالسكري.

- تحتوى على نسبة عالية من الدهون المتحولة.

- يتم تصنيعها من الزيوت والدهون النباتية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

- تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي تؤدي لزيادة الوزن.

- لا تحتوي على قيمة غذائية عالية، نظرا لأنها لا تحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

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الفوائد:

بالرغم من أضرارها إلا أن محتواها من البندق أو الفول السوداني، يجعلها تحتوي على نسبة بسيطة من الفوائد الصحية، فمن أبرز فوائدها:

- البندق من المكسرات المفيدة لصحة الإنسان، نظرا لاحتوائه على الأحماض الدهنية الجيدة مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6.

- غني بالمواد المضادة للأكسدة، ما يساعد على تحسين الذاكرة وقدرة الجهاز المناعي.

الفئات الممنوعة من تناول الشوكولاتة السائلة:

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، إذا كانت الشوكولاتة السائلة تحتوي على الفول السوداني.

- مرضى السكري.

- مرضى الضغط.

نصح "حماد"، بضرورة مراعاة عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة السائلة، ويمكن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرة في اليوم، لتجنب الأضرار التي تم ذكرها سابقا.