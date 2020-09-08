هل تناولته من قبل؟.. 6 فوائد لا تتوقعها للموز الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها الموز الأحمر للجسم، نظرًا لاحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والألياف، والتي تساعد في الحفاظ على صحة للجسم، كما يمتاز بمذاقه الحلو، ويعتبر من أشهر الفواكه الموجودة في جنوب شرق آسيا. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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