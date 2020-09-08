أخطرها سرطان المعدة.. 6 أمراض تسبب غازات البطن المفرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تعتبر غازات البطن من الحالات التي يتعرض لهال معظم الأشخاص، والتي تزول بمجرد تناول شاي الأعشاب أو أحد الأدوية المهدئة لتشنجات المعدة، إلا أن فرط تلك الغازات، والتعرض لها بشكل يومي، قد يكون علامة على الإصابة بأمراض خطيرة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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