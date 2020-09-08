كورونا اليوم: الفيروس أصبح ضعيفا.. وآثار جانبية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الفيروس بات ضعيفا

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد الخبراء أن انتشار الفيروس التاجي بكميات أقل يجعل عدد الوفيات والمصابين الذين يحتاجون الدخول إلى المستشفيات منخفضًا.

تعني تدابير التباعد الاجتماعي أن الشخص المصاب لن يستطيع نقل كوفيد-19 إلى شخص آخر إلا في أضيق الحدود، وبالتالي فإن الفيروس سيكون محدودا، ولأن الشخص المصاب حديثًا لديه كمية أقل من الفيروس، فإن أعراضه لن تكون خطيرة، وهذا من شأنه أن يفسر انخفاض أعداد الوفيات.

موعد طرح لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المرجح أن يتوفر لقاح فيروس كورونا في الأشهر القليلة الأولى من عام 2021، كما يؤكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، حيث يقول إن العمل على تصنيع 30 مليون جرعة جارِ بالفعل.

وقال هانكوك، إنه لا يزال لديه تفاؤل بأن الأشخاص الأكثر تضررا من كورونا يكون في متناولهم الحصول على اللقاح في الأشهر المقبلة في أفضل سيناريو.

آثار جانبية جديدة

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، يواصل الكشف عن آثاره الجانبية الغريبة، التي تضرب المتعافين، بعدما كشفت سيدة عانت كثيرا من كوفيد-19، عن تفاصيل صادمة بشأن التغذية.

أجبرت الآثار الجانبية الغريبة لـ كوفيد-19، سيدة بريطانية تدعى باسكوال هيستر، البالغة من العمر 34 عامًا، على أن تصبح نباتية، حيث أنها باتت مضطرة لتناول الخضار النيئة والجبن، وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية.

Advertisements

فقدت باسكوال هيستر، 34 عامًا، حاسة التذوق والشم لأول مرة في مارس، كما تقول المرأة التي أصيبت بـ كوفيد-19 في بداية الوباء إنها لم تعد قادرة على أكل اللحوم لأن طعمها بات مثل البنزين.

5 أعراض لفيروس كورونا أكثر شيوعًا لدى الأطفال

تختلف أعراض فيروس كورونا المستجد الأكثر شيوعا لدى الأطفال، عن تلك التي تظهر عند البالغين أو كبار السن بشكل عام.

وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية، كشفت نتائج تطبيق King's College (كلية كينجز لندن)، عن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

من المعروف أن الأعراض الرئيسية الثلاثة لفيروس كورونا لدى البالغين، هي سعال مستمر، وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاسة التذوق والشم.

أهم خمسة أعراض عند الأطفال

يقول الخبراء إن على الآباء الانتباه إلى الأعراض التالية عند أطفالهم.

- إعياء

- صداع الرأس

- حمى

- إلتهاب الحلق

- فقدان الشهية